Culoarea care predomină la Mondial Ghetele preferate de jucători + motivul din spatele deciziei

Majoritatea jucătorilor de la Campionatul Mondial au ales să poarte ghete de culoare roz.

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Vara aceasta, cele trei mari branduri care comercializează diverse articole sportive și vestimentare, Nike, Adidas și Puma, au mizat pe roz ca element central al designului noilor lor ghete.

Motivul pentru care majoritatea jucătorilor poartă ghete roz la Campionatul Mondial

Odinga Nimako, unul dintre responsabilii echipei globale de ghete de fotbal de la Nike a dezvăluit că cererea pentru ghetele de culori mai îndrăznețe a fost destul de mare, iar acest lucru a determinat compania să opteze pentru roz la Cupa Mondială.

„Atât sportivii, cât și consumatorii ne-au transmis constant că, în momentele importante, culorile puternice le oferă mai multă încredere. De aici am pornit.

Ne-am concentrat pe identificarea celor mai intense și vizibile culori, care amplifică sentimentul de încredere, iar rozul este una dintre acestea.

Ceea ce auzim constant de la consumatori și sportivi este că, atunci când porți o culoare precum roz, atât de puternică și de stridentă, este ca și cum ai transmite un mesaj: trebuie să fii foarte bun ca să poți purta astfel de culori.

În același timp, rozul a ajuns să fie suficient de acceptat și popular încât să nu mai fie perceput ca o alegere de nișă, este o culoare care rezonează cu un public foarte larg”, a declarat Odinga Nimako, citat de The Athletic.

Kylian Mbappe, una dintre vedetele de la CM care poartă ghete de culoare roz/ Foto: IMAGO

Odinga Nimako: „Rozul ajută foarte mult la evidențierea ghetelor”

Rozul nu a fost ales doar pentru că este la modă, ci și pentru că este imposibil de trecut cu vederea. În plus, niciuna dintre cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială nu poartă echipament roz, astfel că încălțămintea iese și mai mult în evidență.

„Rozul ajută foarte mult la evidențierea ghetelor pe fundalul gazonului verde, indiferent dacă le privești din tribune sau la televizor, asigurând o vizibilitate excelentă. Acesta a fost cu siguranță unul dintre aspectele pe care le-am luat în considerare.

Pentru acest moment, reprezentat de Cupa Mondială, ne-am dorit să punem accentul pe impactul vizual.

Intenția noastră a fost ca ghetele să se distingă clar de echipamentul de joc. La fiecare turneu putem adopta o abordare diferită.

În trecut, au existat situații în care am urmărit o integrare mai armonioasă între ghete și echipament. Însă, având în vedere amploarea acestui turneu, am vrut ca ele să iasă cu adevărat în evidență”, a mai spus Odinga Nimako.

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