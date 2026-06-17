„Doar noi și un vis” Mesaj emoționant al Simonei Halep: cui îi este dedicat

Simona Halep, 34 de ani, s-a retras oficial din sport în weekend, printr-un eveniment care a avut loc la Cluj

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La câteva zile după moment, fosta jucătoare de tenis a postat un mesaj special pe paginile sale de pe rețele.

Simona Halep: „ Într-o viață plină de schimbări, voi ați fost mereu alături de mine”

„Înainte de trofee, clasamente și victorii, am fost doar noi și un vis.

Mulțumesc familiei mele pentru dragostea necondiționată și pentru că a fost alături de mine la fiecare pas.

Tatălui meu, care a crezut nebunește în mine. Mamei mele, care a știut mereu să păstreze echilibrul.

Și fratelui meu, care a înțeles, a făcut sacrificii și de multe ori și-a pus propriile dorințe pe plan secund pentru ca eu să-mi pot urma visul.

Într-o viață plină de schimbări, voi ați fost mereu alături de mine.

Pentru tot ce ați făcut și pentru tot ce sunteți, vă mulțumesc din suflet”, a scris Halep, alături de imagini cu familia de la meciul de retragere și de la petrecerea care a urmat.

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