A surprins pe toată lumea Ce s-a putut vedea pe telefonul lui Prestianni, jucătorul acuzat de Vinicius de rasism

Acuzațiile de rasism la adresa lui Gianluca Prestianni, 20 de ani, au marcat seara de Champions League de marți

Vinicius Junior (25 de ani) i-a semnalat arbitrului de la Benfica - Real Madrid că argentinianul a avut un derapaj la adresa lui, iar meciul a fost întrerupt 10 minute, conform protocolului anti-rasism.

Partida s-a reluat și a fost în final câștigată de spanioli, 1-0, prin golul marcat chiar de fotbalistul brazilian. UEFA a deschis o anchetă în acest caz.

Ecranul de blocare al lui Prestianni, surprins pe video

Pe rețele au apărut imagini cu Prestianni, filmate cu doar câteva zile înainte de meci.

Într-un video publicat pe contul oficial de YouTube al celor de la Benfica, Prestianni poate fi văzut în avion, când echipa mergea în Azore să joace cu Santa Clara, în cea mai recentă etapă de campionat.

El stătea lângă un alt argentinian, Nicolas Otamendi, și telefonul său e vizibil în clip, iar imaginea de pe ecranul de blocare este una din meciul Benfica - Real Madrid 4-2, din faza grupei Ligii Campionilor.

În fotografie, Prestianni apare într-un duel la minge chiar cu Vinicius. Sud-americanul a și postat-o pe contul său de Instagram, la momentul respectiv, cu mesajul: „Noapte de vis în Champions League. Mulțumesc tuturor fanilor Benfica pentru susținerea dintotdeauna. Asta e Benfica”.

Luisao, legenda de la Benfica: „A fost rasist, da, și mi-e rușine”

Fostul căpitan și mare jucător de la Benfica, brazilianul Luisao (45 de ani), a transmis un mesaj categoric după ce clubul portughez s-a poziționat de partea jucătorului său:

„Acest tricou e prea mare, eu iubesc Benfica, e ca a doua mea piele.

Trebuie să fii demn de a purta «mantia sacră » . Textul acesta (n.r. postat de Benfica în apărarea lui Prestianni) e și mai rău pentru că e o minciună… fotbalul se câștigă cu tărie, cu spirit de luptă… A fost rasist, da, și mie mi-e rușine”.

Luisao a comentat și protocolul anti-rasism al UEFA:

„Sunt oarecum împotriva acestui lucru. Nu este vorba despre protocol, ci despre principii și despre claritatea a ceea ce trebuie făcut.

Nu-l judec pe Prestianni, care a fost jucătorul meu cât timp am fost director la Benfica, sau pe Vinicius Jr. Când viața devine dependentă de protocol, nimic nu se va rezolva.

Și nu este vorba doar de rasism, ci de tot: politică, rasism, toate domeniile. Din momentul în care aceste lucruri există, toată lumea se ascunde în spatele protocoalelor.

Totul trebuie să fie clar. Protocoalele ar trebui folosite, dar nu să ne ascundem în spatele lor. Deciziile trebuie să fie clare.

Când vedem lacune în regulamente, fie că este vorba de guvern, de fotbal, de societate, încercăm să ne ascundem în spatele acelor lacune. Dacă lucrurile sunt evidente, de ce să urmăm protocolul? De aici și indignarea mea”.

