Va lipsi aproape o lună Rapid anunță o accidentare de ultimă oră, înaintea derby-ului cu Dinamo

Superliga

Florin Voicu
Publicat: 18.02.2026, ora 17:35
Actualizat: 18.02.2026, ora 17:48
  • Jucătorul de bandă stângă al Rapidului, Robert Sălceanu, s-a accidentat și va reveni abia la mijlocul lunii martie

Problemele fotbalistului de 22 de ani au venit în urma unui antrenament, iar clubul a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Sălceanu va absenta aproape o lună de la Rapid

„Buletin medical. Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni.

Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare. Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!” au scris giuleștenii.

Sălceanu a venit în această iarnă la Rapid de la Petrolul și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate. El este rezerva lui Andrei Borza și încă se încadrează în regula U21 în acest sezon.

El jucat într-un singur meci la Rapid până acum, 45 de minute în meciul de campionat cu Petrolul, 1-1, când a fost titular, înlocuit la pauză de Borza.

  • Pentru Rapid urmează meciul de campionat cu Dinamo, care de va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la 20:30
Galerie foto (30 imagini)

