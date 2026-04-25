Gianluca Rocchi, 52 de ani, șeful arbitrilor din Serie A și Serie B este investigat pentru fraudă sportivă

Acesta ar fi depășit limitele funcției sale, îndemnând oficialii VAR să recomande evaluări către arbitrii de pe teren bătând în geamul cabinei VAR din centrul Lissone, atribuind arbitri preferați de Inter la anumite meciuri sau delegându-i la alte meciuri pe cei „nedoriți” de nerazzurri.

Gianluca Rocchi, acuzat de fraudă

Meciul aflat în centrul atenției legat de intervenția lui Rocchi peste VAR e Udinese - Parma, de pe 1 martie 2025.

Probele video și audio aflate în posesia Parchetului sugerează o intervenție externă pentru a-l determina pe arbitrul VAR Daniele Paterna să-l cheme pe centralul Maresca să acorde o lovitură de pedeapsă pentru Udinese, încălcând protocolul VAR care prevede autonomia completă a camerelor VAR și modificând astfel competiția sportivă, informează Sky Italia.

În Italia, arbitrii VAR sunt localizați la centrul din Lissone, de unde gestionează toate fazele problematice din campionat, nu merg fizic la stadion la fiecare meci.

VIDEO de la Udinese - Parma 1-0 , imagini cu camera VAR din Lissone

Sunt implicați Daniele Paterna (VAR), Simone Sozza (AVAR), și centralul Fabio Maresca.

E vorba de un henț, la care Paterna e ezitant: „Nu mi se pare ceva nelalocul lui. Uită-te la poziția mâinii, pare că ar fi pe lângă corp”. Prin cuvinte și ton, el îndeamnă centralul să ignore situația și să nu dea penalty.

Paterna se întoarce și se uită la cineva din afara cadrului, iar pe buzele lui se poate citi „E penalty?”, întrebare pentru persoana care nu se poate vedea. Se pare că acea persoană era Rocchi sau un complice al său, care bătuse în geamul camerei VAR pentru a-i atrage atenția.

Răspunsul este „da”, pentru că imediat interpretarea fazei se schimbă. „Stai puțin, Fabio, mai verific o dată. E posibil să fie penalty și recomand să vii la monitor”. Maresca acordă 11 metri, iar Parma pierde meciul.

Cristi Chivu era pe banca echipei gialloblu, iar Dennis Man a fost titular la „cruciați”.

Rocchi, implicat și în arbitrajul de la meciurile lui Inter

Ancheta pornește de la o plângere a fostului arbitru asistent Domenico Rocca, deja clasată de sistemul judiciar sportiv, și se referă și la alte meciuri din sezonul trecut.

În acest moment, Parchetul se concentrează pe Udinese-Parma, din cauza probelor audio și video.

Rocchi este încrezător că își poate dovedi nevinovăția în toate instanțele, declarând pentru ANSA: „În această dimineață am primit o notificare despre anchetă. Sunt sigur că am acționat întotdeauna corect și am încredere deplină în sistemul judiciar”.

Începând din acest sezon, având în vedere incidentul, Rocchi și adjuncții săi din Comisia de Arbitri au evitat să treacă pe la centrul VAR din Lissone în timpul meciurilor , în timp ce Parchetul FIGC a decis să trimită inspectori pentru a se asigura că nu există interferențe cu activitatea VAR, mai informează sursa citată.

Agenția AGI scrie și despre Bologna-Inter, jucată pe 20 aprilie 2025, partidă la care Rocchi și alte persoane cu influență în Comisie l-au trimis pe Andrea Colombo la centru, arbitrul „favorit” al echipei oaspete.

În documentele procuraturii mai scrie că „Rocchi, în calitate de oficial care desemnează arbitrii, a fost complice cu mai multe persoane, alături de care a «aranjat» sau «ascuns» delegările arbitrului Daniele Doveri, punându-l la conducerea semifinalei Cupei Italiei, pentru a se asigura apoi că Inter va avea arbitri diferiți de «nedoritul» Doveri pentru posibila finală ulterioară a competiției și pentru meciurile rămase din Serie A, care erau de un interes mai mare pentru echipa milaneză”.

