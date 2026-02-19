Antonio Cassano (43 de ani), fostul atacant al lui Inter, a vorbit, într-un interviu pentru publicația italiană „Il Messaggero”, despre formația milaneză, dar și despre Cristi Chivu (45 de ani), fostul său coleg de echipă.

Cassano a vorbit laudativ despre Cristi Chivu, în ciuda eșecului neașteptat din play-off-ul Ligii Campionilor, 1-3 cu Bodo/Glimt.

Antonio Cassano, despre Cristi Chivu: „E destinat să părăsească Italia”

Fostul jucătorul italian a declarat că îi place jocul prestat de Inter sub comanda lui Chivu și a spus despre acesta că s-ar potrivi perfect unui stil de fotbal mai deschis față de cel din campionatul Italiei.

„De șase ani sunt cei mai puternici. Dar sub conducerea lui Inzaghi au fost dezastruoși, au aruncat la gunoi trei Scudetto-uri. Îmi place Interul lui Chivu. E un tip fantastic, puțini oameni sunt ca el. Pare destinat să părăsească Italia. Cristian vrea să propună un stil de joc mult mai european”, a spus Antonio Cassano, conform ilmessaggero.it.

9 goluri a marcat Antonio Cassano în tricoul lui Inter, în 39 de meciuri jucate

De-a lungul carierei sale, Cassano a mai evoluat la formații precum AS Roma, Real Madrid, Sampdoria, Parma, dar și rivala Interului, AC Milan, grupare alături de care a devenit și campion al Italiei, în stagiunea 2010/2011.

Cifrele din cariera lui Antonio Cassano:

AS Roma - 161 de meciuri, 52 de goluri

Sampdoria - 140 de meciuri, 42 de goluri

Parma - 56 de meciuri, 18 goluri

Bari - 50 de meciuri, 6 goluri

AC Milan - 40 de meciuri, 8 goluri

Inter - 39 de meciuri, 9 goluri

Real Madrid - 29 de meciuri, 4 goluri

