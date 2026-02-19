Dat afară de la JO 2026 după ce s-a bătut Un hocheist a fost pedepsit drastic: „Încălcare clară a spiritului olimpic” » Nu bătaia i-a înfuriat pe oficiali!

Hocheistul francez Pierre Crinon (30 de ani) a fost suspendat de Federația Franceză de Hochei pe Gheață (FFHG).

Suspendarea survine după meciul dintre Franța și Canada, în care „Les Bleus” au fost învinși cu 10-2.

Deși suspendarea îl viza pentru restul turneului, Crinon nu a mai ratat alte meciuri, întrucât Franța a fost eliminată chiar în partida următoare.

În repriza a treia, Crinon l-a lovit pe Nathan MacKinnon cu antebrațul în zona feței, fiind sancționat cu o penalizare de două minute pentru acest contact considerat periculos, conform metro.co.uk.

La scurt timp, veteranul canadian Tom Wilson a reacționat și l-a confruntat pe Crinon, moment în care între cei doi a izbucnit o altercație fizică, arbitrii eliminându-i pe amândoi din meci.

Pierre Crinon a fost pedepsit pentru „încălcarea spiritului olimpic”

Deși luptele sunt frecvente în unele ligi profesioniste de hochei, regulamentul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață le consideră abateri disciplinare și le interzice la Jocurile Olimpice.

FFHG a decis să îl suspende pe Crinon, deși comisia de disciplină a competiției a revizuit incidentul, dar a decis să nu le aplice sancțiuni suplimentare celor implicați.

FFHG a motivat măsura internă cu privire la Crinon prin comportamentul pe care jucătorul l-a avut la ieșirea de pe gheață.

Conform comunicatului federației, Crinon a provocat publicul, făcând gesturi și încurajând fluierăturile, ceea ce „constituie o încălcare clară a spiritului olimpic și subminează valorile sportului nostru”.

După o discuție cu președintele FFHG, Pierre-Yves Gerbeau, și cu oficiali ai delegației franceze, s-a decis, de comun acord cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez, ca jucătorul să nu mai evolueze în meciurile rămase din turneul olimpic.

„Această întrevedere a avut, de asemenea, scopul de a-i reaminti jucătorului angajamentele personale asumate în contextul selecției sale în echipa olimpică a Franței.

FFHG dorește să reamintească valorile pe care trebuie să le respecte fiecare jucător care poartă tricoul echipei naționale a Franței, precum și datoria lor de a oferi un exemplu, în special în timpul Jocurilor Olimpice.

Prin urmare, comportamentul provocator al lui Pierre Crinon la ieșirea de pe gheață, chiar dacă tocmai fusese eliminat din meci pentru bătaie, constituie o încălcare clară a spiritului olimpic și subminează valorile sportului nostru”, au notat francezii, în comunicatul emis.

Consecințele pentru Franța au fost imediate: Crinon a lipsit din meciul de baraj cu Germania (1-5) pentru calificarea în faza următoare, iar Franța a fost eliminată din competiție.

