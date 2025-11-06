Gianni Infantino a anunțat noul Premiu FIFA pentru Pace, o distincție care va fi oferită în premieră pe 5 decembrie, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026. Se speculează cine va fi premiat la ceremonia de la Washington.

Donald Trump a spus în mod repetat că merita în acest an Premiul Nobel pentru Pace. Explicația sa: implicarea în multe conflicte ale planetei.

Mai ales în războaiele din Ucraina și Gaza.

Premiul Nobel pentru Pace: Maria Corina Machado, lupta anti-dictatură

Dar Comitetul Nobel norvegian a luat o altă decizie pe 10 octombrie. Numele alesului nu a fost Donald Trump.

Premiul pentru Pace l-a primit Maria Corina Machado Parisca.

Maria Machado și steagul Venezuelei Foto: Imago

Membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014, politiciana în vârstă de 58 de ani a fost sufletul opoziției în timpul dictaturilor lui Hugo Chavez și Nicolas Maduro.

Președintele Donald Trump merita cu siguranță Premiul Nobel pentru acțiunile sale decisive Gianni Infantino, președintele FIFA

Creația lui Infantino: Premiul FIFA pentru Pace. Pentru Trump?

Nici măcar o lună mai târziu, Gianni Infantino a inventat o recompensă pentru a-l face pe președintele Statelor Unite să uite de Nobel.

Într-o încercare de a-l apropia și mai mult pe Trump, care s-a întâlnit deseori cu liderul FIFA în acest an, invitându-l inclusiv la ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Infantino a anunțat noua distincție oferită de forul de la Zurich.

Gianni Infantino e președintele FIFA din 2016 Foto: Imago

Premiul FIFA pentru Pace, care va fi acordat în premieră pe 5 decembrie, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM, turneu final organizat de SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026.

The Times susține că se știe deja numele câștigătorului. Și este Donald Trump. El e așteptat să primească premiul în gala de la Kennedy Center, Washington DC.

Premiul care îl va convinge pe Trump să participe la tragerea la sorți

„Într-o lume tot mai instabilă și divizată, este fundamental să recunoaștem contribuția remarcabilă a celor care depun eforturi mari pentru a pune capăt conflictelor și a reuni oamenii în spiritul păcii”, a declarat Infantino.

Astfel, cu atracția premiului, șeful FIFA îl va convinge pe președintele Americii să participe la tragerea la sorți a viitorului Mondial.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport