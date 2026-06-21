Infantino, autograf pe steagul Rusiei  VIDEO. Președintele FIFA, abordat la CM 2026: „Ne-a vorbit în rusă”. Și premierul Canadei a semnat +6 foto
Foto. captură X/@kyiv_tv
Campionatul Mondial

Infantino, autograf pe steagul Rusiei VIDEO. Președintele FIFA, abordat la CM 2026: „Ne-a vorbit în rusă”. Și premierul Canadei a semnat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 13:37
  • Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, și Mark Carney (61 de ani), premierul Canadei, au semnat un steag al Rusiei în timpul unui meci de la CM 2026.
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Rusia este exclusă din 2022 din toate competiţiile organizate de FIFA şi UEFA ca urmare a invadării Ucrainei.

La începutul anului, Gianni Infantino s-a declarat totuşi în favoarea reintegrării Rusiei şi a cluburilor sale în competiţiile internaţionale.

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FOTO. Steagul Rusiei, semnat de Gianni Infantino în timpul unui meci de la CM 2026

Astfel, Rusia și echipele de club din țară nu mai pot participa la competițiile organizate de UEFA sau de FIFA, iar sportivii concurează sub un steag neutru.

Totuși, steagul Rusiei a fost prezent la CM 2026, la meciul din grupa B dintre Canada și Qatar, încheiat 6-0 în favoarea țării gazdă a turneului, alături de SUA și Mexic.

Aflat în tribune la meciul din urmă cu două zile, un fan rus s-a apropiat de Gianni Infantino și de premierul Canadei, Mark Carney, și le-a cerut câte un autograf pe steagul Rusiei pe care îl avea asupra lui.

Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv
Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv

Galerie foto (6 imagini)

Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv Gianni Infantino și premierul Canadei au semnat pe steagul Rusiei. Foto: captură X/@kyiv_tv
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În imagini, suporterul nu pare să arate drapelul în întregime, însă susține că cei doi „au semnat fără probleme”. Acesta a mai spus:

„Sunt din Moscova. Nulyovka (n.r. inscripția de pe tricoul său) este grupul nostru de prieteni, un mic fan club al echipei naționale a Rusiei.

Din 2014 călătorim la toate meciurile naționalei. Ieri (n.r. vineri) am fost la meciul Canada - Qatar. În mod neașteptat, s-a întâmplat ca Infantino să stea destul de aproape de noi, puțin mai sus.

Ne-am dus să facem o poză. A fost de acord, chiar și să țină steagul. Ne-a vorbit în limba rusă: «Bine, mulțumesc». Securitatea era prezentă, dar a fost foarte permisivă.

Am făcut o poză, iar apoi am cerut să semneze steagul împreună cu premierul Canadei, pe care anterior adunasem autografele întregii echipe naționale a Rusiei. Au semnat fără nicio problemă”, a spus fanul rus, conform pravda.com.ua.

Sursa citată menționează că premierul canadian „vorbea în acel moment cu alte persoane și este posibil să nu fi observat exact ce semna”, însă situația ar fi stat diferit în cazul lui Infantino, care „știa clar ce se întâmplă, întrucât l-a privit pe rus în ochi și chiar a schimbat câteva cuvinte cu el”.

Clasament Grupa B

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Elveția24
2. Canada24
3. Bosnia21
4. Qatar21

România și Rusia, prezente la meciul de deschidere de la CM 2026

Pe 11 iunie a avut loc primul meci de la CM 2026, Mexic - Africa de Sud 2-0.

80.824 de spectatori au văzut și România pe faimoasa arenă, de la ceremonia de deschidere.

Pe teren, FIFA a arătat lumii cele 48 de steaguri ale țărilor calificate la CM 2026. Sus, prinse de acoperișul stadionului, erau aliniate steagurile tuturor celor 211 membre FIFA.

La un moment dat, spre sfârșitul ceremoniei, un elicopter a survolat Azteca purtând un steag imens al Mexicului.

Fotografii au prins în cadru elicopterul trecând pe deasupra arenei și, puțin mai jos, se putea observa clar steagul României.

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (10).jpeg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (10).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
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Alături, cel al Rusiei. De ce și al Rusiei a fost afișat acolo, lângă celelalte?

Pentru că FIFA (împreună cu UEFA) a suspendat pe termen nelimitat din competițiile internaționale țara aflată în război.

Dar nu a exclus-o din organizația mondială. Rusia e încă membră FIFA.

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