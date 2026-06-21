Ce se mai întâmplă pe Arena Națională 35.000 de oameni, pe stadion pentru discursuri biblice și activități religioase: „În pofida opoziției din trecut” +28 foto
Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok
Diverse

Ce se mai întâmplă pe Arena Națională 35.000 de oameni, pe stadion pentru discursuri biblice și activități religioase: „În pofida opoziției din trecut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 11:43
  • Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională, la București, pentru congresul internațional „Fericiți pentru totdeauna”, primul eveniment de acest tip organizat de organizația religioasă în România.
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Congresul a început vineri, 19 iunie, și se încheie astăzi, 21 iunie. Organizatorii anunțaseră înaintea evenimentului peste 30.000 de participanți, dintre care 3.600 de delegați din 18 țări.

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Primul congres internațional al Martorilor lui Iehova organizat în România a adunat 35.000 de oameni pe Arena Națională

Arena Națională, obișnuită cu meciuri de fotbal și concerte, a fost transformată timp de trei zile într-un spațiu pentru discursuri biblice, interviuri, materiale video și activități religioase.

Evenimentul de la București a deschis, alături de cel din Douala, Camerun, seria congreselor internaționale „Fericiți pentru totdeauna” programate în 2026.

În total, Martorii lui Iehova au anunțat 19 astfel de congrese internaționale pe parcursul anului, organizate în 36 de limbi, inclusiv 11 limbi ale semnelor.

Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok
Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok

Galerie foto (28 imagini)

Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională. Foto: Captură TikTok
+28 Foto
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Pentru România, congresul are și o încărcătură simbolică pentru comunitate. Potrivit organizației, în urmă cu 30 de ani, în 1996, Martorii lui Iehova urmau să găzduiască un congres internațional în țară, dar evenimentul a fost anulat.

Ionuț Cicio, membru al Comitetului filialei din România, a spus că la București erau așteptați aproape 4.000 de delegați din 18 țări.

„Deja simțim că sunt prietenii noștri, deși nu i-am văzut niciodată. În pofida opoziției din trecut, vara aceasta, Bucureștiul va fi animat de zeci de mii de frați și surori care îi vor aduce laude lui Iehova”, a transmis acesta, potrivit site-ului organizației.

9.500 de voluntari
din România au fost implicați în pregătirea congresului, ocupându-se de organizare, transport, cazare, amenajarea Arenei Naționale, activități culturale și întâmpinarea delegaților veniți din străinătate

Pe lângă programul religios de pe Arena Națională, delegații străini au avut ocazia să viziteze Bucureștiul și împrejurimile, conform buletin.de.

În Aula Magna a Universității Politehnica București, participanților din străinătate le-au fost prezentate momente din istoria Martorilor lui Iehova din România, dar și dansuri populare specifice comunităților română, maghiară și romani.

Programul ultimei zile a congresului, duminică, 21 iunie

Tema zilei pornește de la versetul din Matei 13:16: „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud”.

Sesiunea de dimineață

  • 9:20 – Moment muzical și material video
  • 9:30 – Cântarea nr. 68 și rugăciune
  • 9:40 – Simpozion despre lecțiile transmise prin ilustrările lui Isus: cele patru tipuri de sol, grâul și neghina, grăuntele de muștar, plămădeala, năvodul
  • 11:00 – Cântarea nr. 64 și anunțuri
  • 11:10 – Discurs biblic: „Ai descoperit comoara?”
  • 11:40 – Rezumatul Turnului de veghe
  • 12:10 – Cântarea nr. 140 și pauză

Sesiunea de după-amiază

  • 13:35 – Moment muzical și material video
  • 13:45 – Cântarea nr. 108
  • 13:50 – Dramă biblică din seria „Viața lui Isus în lumina evangheliilor”, episodul 6: „Tu ești Cel care trebuie să vină?”
  • 14:35 – Cântarea nr. 120 și anunțuri
  • 14:45 – Recapitulare: „Ce am învățat?”
  • 14:55 – Discurs: „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd”
  • 15:45 – Cântarea nr. 163 și rugăciunea de încheiere
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