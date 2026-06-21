Aproximativ 35.000 de Martori ai lui Iehova au fost prezenți pe Arena Națională, la București, pentru congresul internațional „Fericiți pentru totdeauna”, primul eveniment de acest tip organizat de organizația religioasă în România.

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Congresul a început vineri, 19 iunie, și se încheie astăzi, 21 iunie. Organizatorii anunțaseră înaintea evenimentului peste 30.000 de participanți, dintre care 3.600 de delegați din 18 țări.

Primul congres internațional al Martorilor lui Iehova organizat în România a adunat 35.000 de oameni pe Arena Națională

Arena Națională, obișnuită cu meciuri de fotbal și concerte, a fost transformată timp de trei zile într-un spațiu pentru discursuri biblice, interviuri, materiale video și activități religioase.

Evenimentul de la București a deschis, alături de cel din Douala, Camerun, seria congreselor internaționale „Fericiți pentru totdeauna” programate în 2026.

În total, Martorii lui Iehova au anunțat 19 astfel de congrese internaționale pe parcursul anului, organizate în 36 de limbi, inclusiv 11 limbi ale semnelor.

Pentru România, congresul are și o încărcătură simbolică pentru comunitate. Potrivit organizației, în urmă cu 30 de ani, în 1996, Martorii lui Iehova urmau să găzduiască un congres internațional în țară, dar evenimentul a fost anulat.

Ionuț Cicio, membru al Comitetului filialei din România, a spus că la București erau așteptați aproape 4.000 de delegați din 18 țări.

„Deja simțim că sunt prietenii noștri, deși nu i-am văzut niciodată. În pofida opoziției din trecut, vara aceasta, Bucureștiul va fi animat de zeci de mii de frați și surori care îi vor aduce laude lui Iehova”, a transmis acesta, potrivit site-ului organizației.

9.500 de voluntari din România au fost implicați în pregătirea congresului, ocupându-se de organizare, transport, cazare, amenajarea Arenei Naționale, activități culturale și întâmpinarea delegaților veniți din străinătate

Pe lângă programul religios de pe Arena Națională, delegații străini au avut ocazia să viziteze Bucureștiul și împrejurimile, conform buletin.de.

În Aula Magna a Universității Politehnica București, participanților din străinătate le-au fost prezentate momente din istoria Martorilor lui Iehova din România, dar și dansuri populare specifice comunităților română, maghiară și romani.

Programul ultimei zile a congresului, duminică, 21 iunie

Tema zilei pornește de la versetul din Matei 13:16: „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud”.

Sesiunea de dimineață

9:20 – Moment muzical și material video

9:30 – Cântarea nr. 68 și rugăciune

9:40 – Simpozion despre lecțiile transmise prin ilustrările lui Isus: cele patru tipuri de sol, grâul și neghina, grăuntele de muștar, plămădeala, năvodul

11:00 – Cântarea nr. 64 și anunțuri

11:10 – Discurs biblic: „Ai descoperit comoara?”

11:40 – Rezumatul Turnului de veghe

12:10 – Cântarea nr. 140 și pauză

Sesiunea de după-amiază

13:35 – Moment muzical și material video

13:45 – Cântarea nr. 108

13:50 – Dramă biblică din seria „Viața lui Isus în lumina evangheliilor”, episodul 6: „Tu ești Cel care trebuie să vină?”

14:35 – Cântarea nr. 120 și anunțuri

14:45 – Recapitulare: „Ce am învățat?”

14:55 – Discurs: „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd”

15:45 – Cântarea nr. 163 și rugăciunea de încheiere

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