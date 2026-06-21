„Ascundeți berile!” Clauză incredibilă impusă în contractul noului jucător din Liga 1: „Le urez noroc, vor avea nevoie”

Petrolul Ploiești ar fi impus în contractul lui Alejandro Bran (25 de ani), jucător transferat recent, o clauză specială.

Încălcarea acesteia poate duce la rezilierea imediată a contractului. Despre ce este vorba, mai jos.

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Petrolul a evitat la limită retrogradarea și, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, a realizat și câteva mutări în această perioadă de mercato pentru a-și întări lotul.

Alejandro Bran, clauză „ anti-beție ” în contractul cu Petrolul

Transferat în urmă cu aproximativ o săptămână, Alejandro Bran a jucat ultima oară pentru LD Alajuelense, campioana din Costa Rica.

A părăsit echipa și a fost exclus din națională după ce a fost implicat într-o altercație pe o stradă din San Jose. Mai mulți bărbați ar fi tras focuri de armă spre mașina condusă de fotbalist.

Secțiunea de comentarii a postării prin care Petrolul a anunțat transferul mijlocașului a fost inundată de comentarii făcute de conaționalii acestuia.

Aceștia susțin că Bran ar fi cunoscut pentru consumul excesiv de alcool:

„Ascundeți apa în vazele cu flori, bețivul ăla o să bea tot alcoolul din barurile din România”

„Au scos o problemă din Costa Rica”

„De la cluburile din Cali la cluburile din România. Succes, băiete!”

„Bine!!! Au dat o lovitură extraordinară! Le urez noroc, vor avea nevoie. Și, în sfârșit: guaroooo, guaroooo (n.r. guaro este o băutură alcoolică populară în America Centrală)

„Ascundeți berile!”.

Potrivit observatorulph.ro, viața extrasportivă a lui Alejandro Bran nu ar fi reprezentat o noutate pentru Petrolul, iar clubul și-a luat măsuri de precauție: ar fi inclus în contractul acestuia o clauză „anti-beție”.

Astfel, ploieștenii i-ar putea rezilia imediat contractul fotbalistului, în cazul în care acesta va aduce prejudicii de imagine clubului.

300.000 de euro este cota de piață a lui Alejandro Bran, conform Transfermarkt

Cine este Alejandro Bran

Alejandro Jesus Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru LD Alajuelense, din țara sa natală.

Costaricanul a jucat pentru Minnesota United, în MLS, acolo unde a bifat 14 apariții, dar și în liga a treia din Anglia, pentru Burton Albion.

De-a lungul carierei sale, Alejandro Bran a câștigat trei trofee cu LD Alajuelense: CONCAF Central American Cup Winner 2025, un titlul și o Cupă în Costa Rica (2026). Are în palmares un titlu de campion și cu CD Herediano (2022).

Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay.

23 de selecții a bifat Alejandro Bran pentru Costa Rica. A marcat 4 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive

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