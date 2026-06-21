„Ascundeți berile!” Clauză incredibilă impusă în contractul noului jucător din Liga 1: „Le urez noroc, vor avea nevoie”

- Petrolul Ploiești ar fi impus în contractul lui Alejandro Bran (25 de ani), jucător transferat recent, o clauză specială.
- Încălcarea acesteia poate duce la rezilierea imediată a contractului. Despre ce este vorba, mai jos.
Petrolul a evitat la limită retrogradarea și, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, a realizat și câteva mutări în această perioadă de mercato pentru a-și întări lotul.
Alejandro Bran, clauză „anti-beție” în contractul cu Petrolul
Transferat în urmă cu aproximativ o săptămână, Alejandro Bran a jucat ultima oară pentru LD Alajuelense, campioana din Costa Rica.
A părăsit echipa și a fost exclus din națională după ce a fost implicat într-o altercație pe o stradă din San Jose. Mai mulți bărbați ar fi tras focuri de armă spre mașina condusă de fotbalist.
Secțiunea de comentarii a postării prin care Petrolul a anunțat transferul mijlocașului a fost inundată de comentarii făcute de conaționalii acestuia.
Aceștia susțin că Bran ar fi cunoscut pentru consumul excesiv de alcool:
- „Ascundeți apa în vazele cu flori, bețivul ăla o să bea tot alcoolul din barurile din România”
- „Au scos o problemă din Costa Rica”
- „De la cluburile din Cali la cluburile din România. Succes, băiete!”
- „Bine!!! Au dat o lovitură extraordinară! Le urez noroc, vor avea nevoie. Și, în sfârșit: guaroooo, guaroooo (n.r. guaro este o băutură alcoolică populară în America Centrală)
- „Ascundeți berile!”.
Potrivit observatorulph.ro, viața extrasportivă a lui Alejandro Bran nu ar fi reprezentat o noutate pentru Petrolul, iar clubul și-a luat măsuri de precauție: ar fi inclus în contractul acestuia o clauză „anti-beție”.
Astfel, ploieștenii i-ar putea rezilia imediat contractul fotbalistului, în cazul în care acesta va aduce prejudicii de imagine clubului.
Cine este Alejandro Bran
Alejandro Jesus Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru LD Alajuelense, din țara sa natală.
Costaricanul a jucat pentru Minnesota United, în MLS, acolo unde a bifat 14 apariții, dar și în liga a treia din Anglia, pentru Burton Albion.
De-a lungul carierei sale, Alejandro Bran a câștigat trei trofee cu LD Alajuelense: CONCAF Central American Cup Winner 2025, un titlul și o Cupă în Costa Rica (2026). Are în palmares un titlu de campion și cu CD Herediano (2022).
Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay.