Gică Craioveanu, star de cinema în „Acel martie” Legenda de la Universitatea Craiova, la a doua apariție într-un film românesc

Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Universității Craiova, a trecut de la lumea fotbalului la cea a cinematografiei.

Craioveanu are o apariție specială în thrillerul „Acel martie”, în regia lui Iura Luncașu, care intră în cinematografele din România pe 4 martie 2026.

Craioveanu e la al doilea film în regia lui Iura Luncașu, după „Taci sau faci” (2019).

Distribuția filmului „Acel martie” e una cunoscută cinefililor din România: Esther Acebo (a apărut în La Casa del Papel), Costas Mandylor (actor emblematic al francizei Saw), Luke Roberts (Game of Thrones, Ransom, Batman) și Didi Anderson (The Hitman’s Wife, Ransom).

Gică Craioveanu, star de cinema. Legendarul fotbalist al Craiovei, apariție specială în „Acel martie”

Inspirat de romanul cu același nume, semnat de Olivia Odăianu, filmul aduce pe marele ecran o intrigă de spionaj cu miză globală, într-o producție care îmbină ritmul alert cu tensiunea psihologică, ce îi are drept actori principali pe Mădălina Bellariu și Eduard Trică.

Sunt mândră că romanul meu a prins viață și că povestea va ajunge la un public cât mai larg Olivia Odăianu

„Acel martie” a fost filmat la Cluj-Napoca și pe domeniul spectaculosului Castell de Peñíscola, din Spania, pe durata a 24 de zile.

„Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să lucrez cu o echipă extraordinară și să dăm viață unei povești atât de bine scrise de Olivia Odăianu.

A fost un film plin de provocări, dar și de satisfacții enorme. Cred foarte mult în acest proiect și îi invit pe toți să îl descopere în cinematografe”, a spus regizorul Iura Luncașu.

Distribuția este completată de actorii români precum: Bob Rădulescu, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo.

„Acel martie” este o producție KSM Production, realizată de Nicu Claudiu Moldovan, Iura Luncașu, Mădălina Bellariu Ion, Sorin Lungu și Bogdan Mărginean.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport