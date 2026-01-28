FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa

În exercițiul financiar al anului 2024, ultimul pentru care există date oficiale, FCSB a anunțat venituri totale de 24,5 milioane de euro.

În acest sezon, s-a trecut de 25 de milioane de euro, 45% din aceste venituri fiind reprezentate de parcursul european. Toate cifrele, în rândurile de mai jos.

Locul 11 în campionat, unul realmente șocant. Locul 29 din 36 de echipe în Europa League. Peste 40% meciurile oficiale ale acestui sezon înfrângeri, o altă statistică de record negativ în istoria clubului.

Acesta e tabloul în care se regăsește FCSB în 2025-2026, dar cu totul paradoxal, fix acest sezon e cel care îi produce clubului patronat de Gigi Becali cele mai mari venituri.

Încasările realizate de club începând din iulie 2025, când a debutat noul sezon, și cele pe care deja le-a antamat și care urmează să-i intre în conturi, aferente acestui sezon, tocmai au depășit pragul de 25 de milioane de euro.

Biletele cu Fenerbahce au ajutat FCSB să treacă de pragul de 25 de milioane euro

Ultimii bani produși de FCSB au fost din biletele vândute pentru meciul cu Fenerbahce, de joi, care va închide participarea pe tabloul principal.

Campioana a ajuns la aproape 25.000 de tichete vândute, dintre care 10.000 au fost cele din pachetele comercializate în toamnă. Restul de 15.000 le-a vândut ulterior și a mai adăugat 300.000 de euro la încasările acestui sezon.

De fapt, grosul veniturilor e reprezentat de participarea în cupele europene. Circa 45% din cei 25 de milioane sunt grație prezenței în preliminarii și tabloul principal Europa League.

ÎNCASĂRI FCSB ÎN CUPELE EUROPENE

TURURILE PRELIMINARE

Bonus UEFA 3 tururi preliminare depășite (1, 2, 3) - 525.000 euro

3 tururi preliminare depășite (1, 2, 3) - 525.000 euro Drepturi TV la cele 4 meciuri de acasă - 660.000

la cele 4 meciuri de acasă - 660.000 Bilete la cele 4 meciuri de acasă - 1.040.000

TABLOUL PRINCIPAL

Market pool ultimii 5 ani: 430.000

ultimii 5 ani: 430.000 Market pool ultimii 10 ani: 1.120.000

ultimii 10 ani: 1.120.000 Calificare Europa League : 4.310.000

: 4.310.000 Victorii cu Go Ahead și Feyenoord: 900.000

900.000 Bilete meciuri acasă: 2.100.000

meciuri acasă: 2.100.000 Clasare: cel puțin 225.000 (nu se poate clasa mai jos de locul 33)

TOTAL - 11.310.000

A doua sursă principală de venit e constituită de banii încasați pe transferurile jucătorilor.

Pentru Florinel Coman, fotbalist vândut în Qatar în 2024, arabii au făcut plata abia în toamna lui 2025 și a fost vorba de o sumă imensă: 6.000.000 euro. Acestora li se adaugă alți 1,7 milioane euro pentru Șut și Ștefănescu.

Restul, până la 25 de milioane, sunt bani din sursele tradiționale: drepturi TV, sponsorizări, publicitate, dar și tichete la jocurile de Liga 1.

ÎNCASĂRILE TOTALE DIN ACEST SEZON

Europa : 11.310.000

: 11.310.000 Vânzări jucători: 7.700.000

7.700.000 Sponsorizări și publicitate : 2.600.000

: 2.600.000 Drepturi TV Liga 1: 2.500.000

Liga 1: 2.500.000 Bilete Liga 1: 1.000.000

TOTAL: 25.110.000

Acest nivel e unul fără precedent în ultimii mulți ani. Rapoartele fiscale oficiale, cele publicate de club pe site, dar și disponibile pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor, sunt până inclusiv în 2024 și sunt aferente fiecărui an calendaristic în parte.

În perioada 2018-2024, în niciun an nu s-au atins veniturile produse pe parcursul acestui sezon competițional

2018 - 14.400.000 euro venituri

- 14.400.000 euro venituri 2019 - 9.200.000 euro

- 9.200.000 euro 2020 - 6.100.000 euro

- 6.100.000 euro 2021 - 18.300.000 euro

- 18.300.000 euro 2022 - 15.200.000 euro

- 15.200.000 euro 2023 - 9.500.000 euro

- 9.500.000 euro 2024 - 24.500.000 euro

- 24.500.000 euro 2025-2026 - 25.110.000 euro (până în prezent)

