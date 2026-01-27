Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Borussia Dortmund, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.

Interul lui Chivu este lider în Serie A și are prima șansă la câștigarea titlului, însă situația din Liga Campionilor este una mai complicată pentru „nerazzurri”.

Cristi Chivu: „Nu mai depinde doar de noi”

Tehnicianul român vrea ca echipa să păstreze același spirit de luptă de până acum, pentru a putea obține o victorie care, în funcție de rezultatele adversarilor, i-ar putea duce direct în optimi.

„Vrem să fim competitivi, muncim pentru a crește și a ne ridica nivelul. Trebuie să acceptăm că suntem pe locul 14 în Liga Campionilor. Scopul nostru era să terminăm în primele opt, acum nu mai depinde doar de noi.

Jucătorii lor sunt purtați de acești suporteri incredibili, au calitate și sunt buni la tranziții. Ceea ce îi diferențiază este identitatea lor. Va trebui să fim pregătiți pentru orice. Nu ne este frică.

Borussia este puternică. Acum câțiva ani a fost în finala Ligii Campionilor, iar lupta pentru câștigarea campionatului împotriva lui Bayern nu este o sarcină ușoară.

Este o competiție diferită, nu e campionatul, sunt așteptări diferite. Suntem într-o situație grea, iar acum nu mai depinde doar de noi, ci și de ceilalți.

Vrem să avem o prestație excelentă. Mental, vrem să dominăm și să performăm, apoi vom vedea unde ne vom situa la finalul meciului.

Borussia Dortmund, având în vedere ceea ce reprezintă în fotbalul european, este o echipă de top. Sunt puține echipe care reușesc să câștige aici. Vom încerca să obținem un rezultat bun”, a declarat Chivu la conferință, potrivit gazzetta.it.

În plus, tehnicianul român a vorbit și despre situația lui Nicolo Barella, care a rămas în Italia din cauza unei accidentări, dar și despre Lautaro Martinez.

„Nicolo va fi supus unui test mâine, dar nu pare a fi nimic grav. Sper să fie doar o problemă de câteva zile.

Lautaro, pe de altă parte, nu vrea niciodată să se odihnească. Și nu vrem să trebuiască să ne descurcăm vreodată fără el”.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 7 21 2 Bayern 7 18 3 Real Madrid 7 15 4 Liverpool 7 15 5 Tottenham 7 14 6 PSG 7 13 7 Newcastle 7 13 8 Chelsea 7 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 7 13 10 Sporting 7 13 11 Manchester City 7 13 12 Atletico Madrid 7 13 13 Atalanta 7 13 14 Inter 7 12 15 Juventus 7 12 16 Borussia Dortmund 7 11 17 Galatasaray 7 10 18 Qarabag 7 10 19 Marseille 7 9 20 Leverkusen 7 9 21 Monaco 7 9 22 PSV 7 8 23 Athletic Bilbao 7 8 24 Olympiacos 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Napoli 7 8 26 Copenhaga 7 8 27 Club Brugge 7 7 28 Bodo/Glimt 7 6 29 Benfica 7 6 30 Pafos 7 6 31 Union SG 7 6 32 Ajax 7 6 33 Frankfurt 7 4 34 Slavia Praga 7 3 35 Villarreal 7 1 36. Kairat 7 1

