„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm” +4 foto
Cristi Chivu foto: IMAGO
„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 23:26
  • Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Borussia Dortmund, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
  • Dortmund - Inter Milano se joacă miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Interul lui Chivu este lider în Serie A și are prima șansă la câștigarea titlului, însă situația din Liga Campionilor este una mai complicată pentru „nerazzurri”.

„Man, printre cei mai importanți de la PSV" Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva"
„Man, printre cei mai importanți de la PSV" Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva"
„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva”

Cristi Chivu: „Nu mai depinde doar de noi”

Tehnicianul român vrea ca echipa să păstreze același spirit de luptă de până acum, pentru a putea obține o victorie care, în funcție de rezultatele adversarilor, i-ar putea duce direct în optimi.

„Vrem să fim competitivi, muncim pentru a crește și a ne ridica nivelul. Trebuie să acceptăm că suntem pe locul 14 în Liga Campionilor. Scopul nostru era să terminăm în primele opt, acum nu mai depinde doar de noi.

Jucătorii lor sunt purtați de acești suporteri incredibili, au calitate și sunt buni la tranziții. Ceea ce îi diferențiază este identitatea lor. Va trebui să fim pregătiți pentru orice. Nu ne este frică.

Borussia este puternică. Acum câțiva ani a fost în finala Ligii Campionilor, iar lupta pentru câștigarea campionatului împotriva lui Bayern nu este o sarcină ușoară.

Este o competiție diferită, nu e campionatul, sunt așteptări diferite. Suntem într-o situație grea, iar acum nu mai depinde doar de noi, ci și de ceilalți.

Vrem să avem o prestație excelentă. Mental, vrem să dominăm și să performăm, apoi vom vedea unde ne vom situa la finalul meciului.

Borussia Dortmund, având în vedere ceea ce reprezintă în fotbalul european, este o echipă de top. Sunt puține echipe care reușesc să câștige aici. Vom încerca să obținem un rezultat bun”, a declarat Chivu la conferință, potrivit gazzetta.it.

FOTO. Inter - Pisa 6-2, ultimul meci al formației lui Chivu

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago

Galerie foto (4 imagini)

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
+4 Foto
În plus, tehnicianul român a vorbit și despre situația lui Nicolo Barella, care a rămas în Italia din cauza unei accidentări, dar și despre Lautaro Martinez.

„Nicolo va fi supus unui test mâine, dar nu pare a fi nimic grav. Sper să fie doar o problemă de câteva zile.

Lautaro, pe de altă parte, nu vrea niciodată să se odihnească. Și nu vrem să trebuiască să ne descurcăm vreodată fără el”.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal721
2Bayern718
3Real Madrid715
4Liverpool715
5Tottenham714
6PSG713
7Newcastle713
8Chelsea713
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona713
10Sporting713
11Manchester City713
12Atletico Madrid713
13Atalanta713
14Inter712
15Juventus712
16Borussia Dortmund711
17Galatasaray710
18Qarabag710
19Marseille79
20Leverkusen79
21Monaco79
22PSV78
23Athletic Bilbao78
24Olympiacos78
Zona echipelor eliminate⤵️
25Napoli78
26Copenhaga78
27Club Brugge77
28Bodo/Glimt76
29Benfica76
30Pafos76
31Union SG76
32Ajax76
33Frankfurt74
34Slavia Praga73
35Villarreal71
36.Kairat71

Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund
Liga Campionilor
22:02
Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund
Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Stranieri
21:49
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Liga Campionilor borussia dortmund Inter Milano Cristi Chivu nicolo barella
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
