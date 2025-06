Gică Craioveanu (57 de ani) a criticat dur prestația naționalei din meciul cu Austria, scor 1-2.

Fostul internațional român crede că schimbările au fost efectuate târziu, iar mulți dintre jucători au fost haotici sau n-au acoperit bine zonele.

Gică Craioveanu a tras mai multe concluzii după eșecul României de la Viena și a explicat mai multe abordări pe care acesta le-ar fi ales în timpul partidei.

Austria - România 2-1 . Gică Craioveanu: „ Le-am făcut cadou golurile”

„ Noi nu am existat în prima repriză. Primele 3 minute bune? Puțin. Nu cred că am intrat la ei în careu de 3 ori în prima repriză. Am arătat foarte puțin. Au fost peste noi la viteză, au făcut presing foarte agresiv și foarte sus. N-am reușit să ieșim, fundașii laterali n-au arătat nimic. Le-am făcut cadou cele două goluri și încă 70 de minute de fotbal. Au avut ocazii pe multe greșeli ale noastre, nu pe un fotbal strălucit. Austria mi s-a părut mai bună și mai completă în anii trecuți.

Chiricheș nu acoperă atât de mult teren ca pe vremuri. Nu se mai deplasează așa mult pentru că nu mai poate, vârsta nu iartă. Austriacul i-a câștigat foarte multe mingi în spatele lui. Linia de mijloc a suferit foarte mult aseară. N-am avut posesie, nu i-am împins în terenul lor.

Apărarea lor este modestă, nu se compară cu ce au de la mijloc în sus. Trebuia să jucăm în repriza a doua cu Tănase în dreapta, Mitriță în stânga și Drăguș vârf. Pentru mine, Tănase și Mitriță sunt cei mai buni din Liga 1”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport Special.

Cred că toți ne întrebăm: De ce schimbările așa târziu? Care era punctul slab al lor? Apărarea, fundașii erau foarte greoi. Trebuia să le punem ceva probleme. Tu trebuie să te duci să-i ataci, mai ales la 2-0. Ce pierzi? N-ai nimic de pierdut. Mai mult, poți să întorci rezultatul. Gică Craioveanu

Gică Craioveanu: „Eu aș fi jucat cu vârf fals”

Fostul jucător de la Craiova a vorbit și despre tactica pe care el ar fi abordat-o împotriva unei naționale precum cea a Austria.

„Eu aș fi jucat cu vârf fals. Să scot bestiile alea din zona centrală din zona lor de confort. Sunt slabi pe spații, lor le place să țină adversarul pe piept. Sunt modești, dar am fost incapabili să-i atacăm.

Rațiu este haotic, am spus-o și anul trecut când se vorbea despre transferul lui la Barcelona. Are lacune din punct de vedere tactic. El trebuie să știe să se apere în primul rând. Ieri n-a apărut, iar fiarele trebuie să apară la meciurile importante”, a mai spus Gică Craioveanu.

