Adrian Mutu, în doliu Tatăl „Briliantului” a decedat la 75 de ani. A avut un rol esențial în cariera fostului atacant
Spiridon Mutu/ Foto: Facebook
Diverse

Adrian Mutu, în doliu Tatăl „Briliantului” a decedat la 75 de ani. A avut un rol esențial în cariera fostului atacant

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 13:02
  • Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu (47 de ani) a decedat la vârsta de 75 de ani.
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„Briliantul” se confruntă cu o nouă dramă după ce, pe 21 decembrie 2023, mama sa Rodica, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani.

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Adrian Mutu, în doliu. Tatăl său, Spiridon, a murit

Vestea tragică a fost anunțată de sora lui Adrian, Laura, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi.

Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari.

Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris Laura Mutu, sora fostului mare fotbalist pe rețelele de socializare.

Adrian Mutu, Spridon Mutu (centru) și Mario Mutu/ Foto: Facebook Adrian Mutu, Spridon Mutu (centru) și Mario Mutu/ Foto: Facebook
Adrian Mutu, Spridon Mutu (centru) și Mario Mutu/ Foto: Facebook

Adrian Mutu: „Dacă dădeam 7 goluri îmi spunea că n-am jucat bine”

Profesor de matematică și informatică, Spiridon Mutu a jucat un rol important în formarea fiului său.

În 2024, cadrul unui podcast, „Briliantul” a vorbit despre relația pe care o avea cu tatăl său.

„El nu era vocal în tribună, dar era critic cu mine: «N-ai făcut aia. Trebuia să faci aia». Dacă dădeam 7 goluri, îmi spunea că n-am jucat bine.

Mă zdruncina! În rest căutam să-mi fac autocritica într-un mod corect. De la 14 ani aveam o agendă. Acolo erau evaluările și îmi scriam ce făceam. Mi le făceam singur și nu cred că aveam vreun 10 sau 9.

Tata era un tip dur, dar era un bun pedagog. Asta pentru că era informatician și matematician. Mi-a spus să scriu despre mine într-un mod corect. M-a învățat să fiu un om corect și integru”, declara Adrian Mutu, citat de iamsport.ro.

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