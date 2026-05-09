Chivu și Inter, primiți la Vatican FOTO. Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special campioanei Italiei

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a fost primită la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, după ce formația nerazzurră a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară în istorie.

Inter joacă astăzi, de la ora 19:00, împotriva lui Lazio, pe Stadio Olimpico, la Roma.

Din delegația campioanei Italiei au făcut parte mai mulți jucători importanți, printre care Lautaro Martinez și Marcus Thuram, dar și antrenorul român Cristi Chivu.

Inter, primită la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special pentru echipa lui Chivu

Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

Suveranul Pontif le-a transmis fotbaliștilor că au o responsabilitate care merge dincolo de teren, mai ales pentru că mulți tineri îi privesc drept modele.

„Mulți dintre ei, în aceste zile, vă văd ca pe eroii lor, ca pe modele de urmat, iar acest lucru vă conferă o responsabilitate care merge dincolo de performanță și care vă transformă, ca sportivi, în martori ai valorilor”, a transmis Papa Leon al XIV-lea, conform vaticannews.va.

Totodată, Papa Leon al XIV-lea a amintit de întâlnirea pe care Sfântul Ioan Paul al II-lea a avut-o cu Inter în 1991 și a reluat un îndemn legat de comportamentul sportivilor.

„Să faceți astfel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru o autenticitate și o corectitudine de neclintit”, le-a mai spus Suveranul Pontif celor de la Inter.

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

Lazio (deplasare), pe 9 mai

Verona (acasă), pe 17 mai

Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

