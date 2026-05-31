Dinamo a vrut-o pe Simona Radiș Campioana olimpică explică de ce nu a plecat de la CSA: „Probabil mi-ar fi putut oferi mai mult, dar nu mi-am dorit”

Simona Radiș (27 de ani), una dintre cele mai importante sportive ale României, a dezvăluit că a avut oferte de la alte cluburi, inclusiv de la Dinamo.

Canotoarea a explicat că nu a luat în calcul o despărțire de CSA Steaua București.

Dublă campioană olimpică și una dintre cele mai titrate canotoare din istoria României, Simona Radiș este legitimată la CSA Steaua, club în cadrul căruia a crescut.

Simona Radiș a explicat de ce nu a plecat de la CSA: „Probabil Dinamo mi-ar fi putut oferi mai mult”

Sportiva a recunoscut că, de-a lungul timpului, au existat momente în care ar fi putut alege o altă direcție, dar spune că nu și-a dorit să plece din mediul în care s-a format.

„De mică am început în cadrul familiei Steaua și, deși la un moment dat poate s-au ivit portițe de a o lua în alte direcții, nu mi-am dorit de nicio culoare”, a spus canotoarea, într-un interviu pentru Steaua TV.

Radiș a explicat că sportivii cu rezultate importante primesc, inevitabil, propuneri și din partea cluburilor rivale. Ea a confirmat că Dinamo a urmărit-o și a încercat să o atragă.

Cred că majoritatea sportivilor mari sau care au rezultate bune au întâmpinat un moment în viață în care un club advers a venit cu o ofertă poate mai bună sau mai atractivă. Și la mine s-a întâmplat. Să nu credeți că Dinamo nu stă cu ochii pe mine. Dar am găsit mereu înțelegere aici, la Steaua, și, când am avut un disconfort sau un lucru care nu mi-a convenit Simona Radiș, canotoare

Întrebată ce a făcut-o să refuze Dinamo, Radiș a spus:

„Contraoferta”, a glumit sportiva, râzând. Apoi a continuat:

„E o glumă, probabil Dinamo mi-ar fi putut oferi mai mult, dar nu mi-am dorit să schimb locul.

Deja am oameni care cu care mă înțeleg foarte bine, sunt apreciată și vin aici mereu cu drag. Nu mi-am dorit să renunț la această atmosfera”, a mai spus sportiva.

Radiș este una dintre cele mai titrate canotoare ale României. Alături de Ancuța Bodnar, a câștigat aurul olimpic la dublu vâsle la Tokyo 2020, iar la Paris 2024 a obținut aurul cu barca de 8+1 și argintul la dublu vâsle feminin.

