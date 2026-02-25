„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică” +9 foto
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat" Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică"

Publicat: 25.02.2026, ora 18:46
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 18:46
  • Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul, a răbufnit la adresa lui Istvan Kovacs (41 de ani), după deciziile luate de arbitru în meciul pierdut de echipa sa în fața lui FC Argeș, scor 0-1.

În partida de duminică, Mario Tudose, căpitanul celor de la FC Argeș, ar fi putut fi eliminat în minutul 41, după o intrare imprudentă asupra lui Ișfan.

Fundașul primise deja cartonașul galben în minutul 13, dar Istvan Kovacs nu i-a acordat și al doilea avertisment.

Gică Popescu: „Vine în țară și îi este frică să dea al doilea cartonaș galben”

Oficialul „marinarilor” e de părere că Istvan Kovacs are o altă manieră de arbitraj în meciurile din cupele europene, în comparație cu cele din Liga 1.

„Senzația mea a fost că a trecut foarte, foarte repede peste acel eveniment pentru că, în momentul în care ar fi fost eliminat în prima repriză fundașul de la Argeș (n.r. - Mario Tudose), s-ar fi putut ca meciul să aibă un alt deznodământ.

Senzația mea este că, după arbitrajul de la meciul Petrolul - FC Argeș, (n.r. - scor 2-1, în etapa 27), FC Argeș a fost privită puțin diferit, ca un fel de victimă.

Și arbitrajul lui Istvan Kovacs de la meciul nostru la FC Argeș era în compensare, cumva, pentru că nu poți să treci cu vederea acel fault care, după părerea mea, putea să fie chiar cartonaș roșu direct”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport
Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport

Când i-a fost spus că Istvan Kovacs este unul dintre cei mai buni arbitrii din țară, Gică Popescu a continuat:

„În meciurile internaționale. Eu cred că are două unități de măsură domnul Kovacs.

Arbitrează diferit meciurile din Champions League, pe care le arbitrează impecabil, și vine în țară și îi este frică să dea al doilea cartonaș galben la un meci Farul - FC Argeș.

Este o metodă de arbitraj șmecherească. În momentul în care dai fault, știi că trebuie să dai galben neapărat”, a mai spus Popescu.

În această seară, Istvan Kovacs va arbitra returul dintre PSG și Monaco din play-off-ul Ligii Campionilor, cu începere de la ora 22:00.

Gică Popescu: „În Liga 1, ca să ai parte de arbitraj corect, trebuie să faci scandal”

Oficialul clubului Farul Constanța a avut o reacție nervoasă cu privire la arbitrajul din România.

„Se pare că singura manieră prin care poți să determini că arbitrajele să fie în favoarea ta este să faci scandal.

De când sunt eu președinte, noi am încercat să avem o altă abordare și să tratăm cu respect adversarul, arbitrii, oficialii, pentru că așa înțelesesem că este normal. Dar ce am văzut la ultimele meciuri, că cine face scandal, cine iese în presă și urlă, are de câștigat.

Și atunci ne gândim, oare această atitudine pe care noi o avem, de fair-play, de bun simț, nu ieșim să facem scandal, se pare a fi foarte dăunătoare nouă.

Și atunci va trebui să ieșim și noi să facem scandal. Ar fi trebuit, după acest meci pe care l-am avut la Pitești, să facem scandal, să ne luăm de arbitrii, să ne luăm de toată lumea și poate la meciul cu CFR (n.r. - de sâmbătă, în etapa 29) am fi avut parte de un alt arbitraj.

În Liga 1, ca să ai parte de arbitraj corect, trebuie să faci scandal. Dacă faci scandal, la meciul următor trebuie să fii sigur că ai arbitraje corecte.

Asta am constatat după meciul nostru la Argeș, când toată săptămâna nu s-a vorbit de altceva decât de arbitrajul de la Petrolul - FC Argeș”, a mai spus Gică Popescu.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Gică Popescu: „Nu este o declarație pe care trebuia să o facă un oficial al LPF”

Gică Popescu a oferit o reacție cu privire și la declarațiile lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Oficialul a transmis, astăzi, că toate formațiile calificate în play-off vor avea de suferit dacă FCSB va rata acest obiectiv.

„Probabil se referea strict la partea financiară. Bine, în primul rând nu este o declarație pe care trebuia să o facă un oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, chiar și președintele Ligii. Poate fi interpretată această declarație, dar cred că s-a referit la partea financiară.

Una este să fie FCSB în play-off și, din punct de vedere financiar, cei care dețin drepturile, probabil, ar avea de pierdut. Cred că acesta a fost declarația, la asta s-a referit.

Nici nu cred că este o alianță ca să se introducă FCSB în play-off”, a mai spus Gică Popescu.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație care se află pe ultimul loc de play-off.

farul constanta Gica Popescu liga 1 Istvan Kovacs fc arges mario tudose
