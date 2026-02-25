Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh

Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), ar urma să depună un memoriu, după înfrângerea cu Al-Fateh, scor 1-2, în restanța din etapa #10 a primei ligi saudite.

Conducerea lui Al-Okhdood a constatat că Al-Fateh a folosit la partida de luni un jucător suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Al-Okhdood ar putea câștiga la masa verde partida cu Al-Fateh

Este vorba despre atacantul Fahad Al Zubaidi, jucător care a fost integralist în partida cu Al-Okhdood.

Conform arabnews24.ca, după meci, oficialii lui Al-Okhdood au constatat că Al-Zubaidi fusese suspendat pentru cumulul a patru cartonașe galbene. Încasase câte unul în meciurile cu Al-Ettifaq, Al-Fayha, Al-Shabab și Al-Taawon.

După ce au consultat datele de pe site-ul Ligii Profesioniste din Arabia Saudită, acolo unde se arăta că Al-Zubaidi era suspendat, oficialii lui Al-Okhdood au decis să înceapă pregătirea dosarului pe care îl vor depune.

Dacă se va constata că cei de la Al-Okhdood au avut dreptate, echipa antrenată de Șumudică va câștiga cu 3-0 la masa verde, ceea ce ar reprezenta o gură mare de oxigen, echipa fiind în acest moment în colaps, după ce nu a mai câștigat de pe 13 ianuarie.

Marius Șumudică, în pericol de demitere

Instalat pe banca grupării saudite la începutul lunii ianuarie, Marius Șumudică a obținut doar 5 puncte la Al-Okhdood, în 11 meciuri disputate.

Cu 10 puncte acumulate în 23 de etape, Al-Okhdood ocupă locul 17 în clasament, penultimul, la șase puncte distanță de primul loc care asigură salvarea de la retrogradare.

Predecesorul său, portughezul Paulo Sergio, a fost demis după primele 12 etape, când acumulase tot 5 puncte.

Etapa viitoare, sâmbătă, urmează un meci crucial pentru Al Okhdood, deplasarea la Al Najma, ultima clasată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport