Austria – România 2-1. Gică Popescu, fost căpitan al Barcelonei și mare internațional român, a criticat dur prestația defensivei „tricolorilor” în meciul de calificare pentru CM 2026.

Gică Popescu, fost căpitan al Barcelonei și mare internațional român, a criticat dur prestația defensivei „tricolorilor” în meciul de calificare pentru CM 2026. Unul dintre jucătorii vizați de Gică Popescu a fost Andrei Rațiu (26 de ani), despre care s-a vorbit recent că ar putea ajunge la Barcelona.

Rezultatul negativ cu Austria complică serios parcursul „tricolorilor” în grupă, iar imediat după fluierul final, Gică Popescu a analizat dur evoluția echipei.

Austria - România 2-1 . Gică Popescu, despre Rațiu: „Înțeleg de ce nu îl ia o echipă mare”

„Dacă ne uităm foarte bine, 90% din situațiile Austriei au fost create pe partea noastră dreaptă. Mie îmi place foarte mult Rațiu când joacă în cealaltă jumătate de teren, dar 90% dintre ocaziile Austriei au venit pe partea lui.

Ori așa i se cere, ori este indisciplinat. Mă îndoiesc că asta i se cere lui Rațiu, el este fundaș, trebuie să își facă datoria de fundaș.

Astăzi a fost extremă dreaptă, toate problemele noastre au venit în partea dreaptă, din poziționării lui Rațiu.

Este un jucător care evoluează foarte bine la echipa de club, dar când vine la națională nu reușește același lucru”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

36 de meciuri a jucat Andrei Rațiu în sezonul 2024-2025 la Rayo, reușind să înscrie două goluri și să ofere trei pase decisive. Fundașul român este cotat la 12 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Deși a fost inclus în echipa sezonului din La Liga și a stârnit interesul mai multor cluburi importante, Popescu a găsit motivul pentru care nu a venit încă nicio ofertă concretă:

„Să ne uităm la toate ocaziile Austriei din partea dreaptă, Rațiu nu stă în linia de patru pe care ar trebui să o mențină. L-am văzut pe Chiricheș venind în locul lui.

Rațiu trebuie să înțeleagă că este, în primul rând, fundaș, iar abia apoi, dacă are ocazia, poate urca în atac. Are potențial, dar de asta înțeleg de ce nu îl ia o echipă mare: e indisciplinat.

Are viteză, o tehnică foarte bună... E păcat de el. Are o calitate extraordinară, joacă în La Liga, dar are aceste probleme de poziționare”.

Cred că am făcut unul dintre cele mai proaste meciuri din ultima perioadă. O primă repriză în care nu am existat. Ne-am așezat defensiv, 4-1-4-1, Chiricheș în fața fundașilor. Am rezistat până în minutul 41, problemele au început să apară încă din minutul 33, au avut mai multe ocazii. Simțeam deja că vine acest gol. Am sperat că în repriza a doua vom pune probleme, dar am utilizat aceeași așezare defensivă. Gică Popescu

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Golaveraj Meciuri Punctaj 1. Bosnia 3-1 3 9 2. România 6-4 3 3 3. Cipru 3-2 2 3 4. Austria 2-1 1 3 5. San Marino 1-8 3 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru, San Marino – Austria (21:45)

– Cipru, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

