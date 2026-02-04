„Trebuia să îi schimb numele” Gigi Becali l-a criticat și ironizat pe mijlocașul de la FCSB: „Băi nebunule, urcă cu mingea la picior!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Baba Alhassan (26 de ani) și l-a criticat din cauza deciziilor sale din teren.

Mai mult, patronul campioanei l-a și ironizat pe Alhassan, glumind pe seama numelui acestuia.

Alhassan a fost des criticat în acest sezon de Becali, principalul motiv fiind reprezentat de faptul că acesta evită să își asume riscuri în teren, preferând să paseze către propria poartă.

Gigi Becali, despre Baba Alhassan: „Trebuia să-i schimb numele”

Becali a vorbit despre problemele pe care FCSB le-a avut în compartimentul median în acest sezon și l-a nominalizat pe Baba Alhassan ca fiind una dintre surse.

„Sunt niște lucruri care nu îmi plac, care trebuie ajustate. Adică unde noi la mijlocul terenului eram foarte puternici, acolo… Meciul îl câștigă mijlocul. Unii spun că îl câștigă fundașii, alții spun că atacanții, eu zic că mijlocașii centrali, axul central.

De acolo se recuperează, acolo se pasează, acolo se driblează, acolo se face totul. La noi nu prea mai funcționează. Șut nu prea mai mergea, Lixandru căzuse și el, nu mai aveam nimic acolo.

Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate.

Păi, acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din «babă» în «tânără»”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

900.000 de euro este cota lui Baba Alhassan, conform Transfermarkt

Becali: „Asta e problema lui Alhassan”

Patronul campioanei a continuat să vorbească despre mijlocașul african și a identificat cea mai mare problemă a acestuia:

„Când ești mijlocaș central, trebuie să ai multă inteligență ca să ai soluții. Dacă nu ai soluții, o returnezi, dar el una-două, îl și văd cum întinde piciorul ăla, cum dă pasa la fundașul central.

Sunt situații când el are 7-8-10 metri până la adversar și o dă în spate, la fundaș. Păi, băi nebunule, urcă cu mingea la picior și când te atacă unul dă-o mai lungă sau dă o pasă!

Puternic este și se luptă, dar problema e că are așa de mare încredere în el, nebunul, că se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol din cauza lui.

La mijlocul terenului nu ai voie să pierzi mingea nici dacă te dai cu capul de pământ. Ai pierdut-o acolo, gata, e pericol mare”, a mai spus Gigi Becali.

28 de meciuri a jucat Baba Alhassan la FCSB în acest sezon. A reușit o pasă de gol

FOTO. Imagini de la FCSB - Csikszereda 1-0

