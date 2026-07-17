Dan Petrescu, apariție - surpriză FOTO Antrenorul a asistat la  primele meciuri al noului sezon de Liga 1: „Mi-e dor să revin pe bancă” +12 foto
Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Superliga

Dan Petrescu, apariție - surpriză FOTO Antrenorul a asistat la primele meciuri al noului sezon de Liga 1: „Mi-e dor să revin pe bancă”

alt-text Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 18:50
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 22:56
  • Noul sezon al SuperLigii a debutat vineri cu partidele FC Voluntari - FC Botoșani și FCSB - FC Argeș, iar printre cei prezenți în tribune s-a aflat și Dan Petrescu.
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Ex-antrenorul lui CFR Cluj a urmărit live primele meciuri al ediției 2026/2027, apariția sa stârnind interesul celor prezenți la stadion.

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Dan Petrescu, prezent la Voluntari - Botoșani: „Mi-era dor să mă uit la meciuri”

Tehnicianul a fost surprins de camerele Digi Sport pe stadionul „Angel Iordănescu”, alături de fiica sa cea mică, Jennifer (17 ani), și a oferit câteva declarații:

„Mi-era dor să mă uit la meciuri. Sunt bine, stau aproape și am venit la Voluntari. A fost un meci destul de bun.

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpeg
Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (2).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (3).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (4).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (5).jpg
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Mi-e dor să revin pe bancă, a trecut aproape un an, n-am avut pauze în carieră, deci vă dați seama...

Mă uit și la Mondial, fiica mea a văzut mai multe meciuri ca mine, mai ales meciurile de la ora 4. Ținem cu Argentina. Aș fi vrut să câștige Anglia, dar n-a fost să fie, îmi pare rău, o finală în care să fie Anglia era bună pentru toată lumea.

În Liga 1 rămâne Craiova favorită, au luat jucători buni, sunt cei care au luat titlul. Echipa care a luat campionatul pleacă favorită. Corvinul cred că va fi surpriza sezonului.

Au fost discuții să revin la CFR (n.r. sezonul trecut), dar nu era momentul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100%. E posibil orice (n.r. dacă ar putea antrena din nou sezonul 26/27)”.

De la 21:30, Dan Petrescu a mers în Ghencea, tot alături de fiica sa, pentru a urmări FCSB - FC Argeș:

Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (2).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (3).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (4).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (5).jpg
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Toamna trecută, antrenorul de 58 de ani s-a retras temporar din activitate din motive medicale, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

De atunci, fostul internațional român a lipsit din prim-planul fotbalului, iar prezența sa la partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani este una dintre rarele apariții publice din ultimele luni.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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