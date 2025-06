Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit ultimele detalii transferul lui Dennis Politic (25 de ani).

Gigi Becali vrea cu orice preț ca Dennis Politic să fie jucătorul celor de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor le-a pus pe masă celor de la Dinamo o ofertă de 700.000 de euro + Alexandru Musi.

Gigi Becali, detalii de ultimă oră despre negocierile pentru Dennis Politic

Becali a dezvăluit că nu a mai primit niciun semn de la alb-roșii, după ce transferul lui Ianis Stoica a picat.

„Nu mai am nimic de patru zile, nu am mai vorbit nimic. De când a căzut transferul lui Ianis Stoica, nu am mai vorbit nimic.

Le-am zis: «Dacă vă dau un jucător de 20 de ani, mie îmi dați unul de 25». Musi are și perspectivă să fie mai bun decât Politic și vă dau și bani.

Eu nu fac asta de fraier, nu mă mai interesează jucătorii tineri. Pe mine, mă interesează numai Liga Campionilor, totul numai pentru asta”, a declarat Gigi Becali la Fotbal Club, la Digi Sport

În cazul în care transferul nu se va realiza, oficialul campioanei a anunțat că are variante de rezervă, însă fără să ofere vreun nume.

1,2 milioane de euro este valoarea lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

„La ora asta e Becali la mijloc”

Totodată, Becali susține că Dinamo îl poate lua pe Ianis Stoica, de la Hermannstadt, în cazul în care Dennis Politic va ajunge în cele din urmă la roș-albaștrii.

„Eu nu m-am mai interesat (n.r. de Ianis Stoica). Eu am vorbit atunci. După aia nu am mai răspuns la telefon și nu m-a mai interesat.

Am înțeles că au vorbit cei de la Dinamo cu el. Eu le-am spus așa celor de la Dinamo: «Vă dau banii, 700.000, aveți banii în cont». Le-am zis așa: «Mai puneți 300.000 și vi-l dă. La ora asta e Becali la mijloc. Când e Becali la mijloc, tot timpul se vrea 3-400.000 în plus. Când va ieși Becali, o să îl luați cu un milion».

A fost oferta de la mine. E normal să crească prețul când sunt eu la mijloc, pentru că sunt omul care atunci când vrea un jucător plătește, dar am și eu o limită. Oferta era de un milion”, a adăugat Becali.

Musi s-a înțeles cu Dinamo

Alexandru Musi, jucătorul folosit de Becali ca monedă de schimb pentru transferul lui Politic, și-a dat deja acordul de a merge în „Ștefan cel Mare”.

Din informațiile GOLAZO.ro, Musi a acceptat să joace pentru Dinamo, după mai multe discuții cu șefii „câinilor”.

Negocierile Musi-Dinamo n-au durat mult fiindcă fotbalistul nu mai dorește sub nicio formă să continue la FCSB, nemulțumit de faptul că a fost mai mult rezervă în sezonul recent încheiat.

Musi a acceptat inclusiv partea financiară pe care Dinamo i-a propus-o, astfel că în momentul de față el mai așteaptă doar acordul final între cele două cluburi, pentru a semna cu roș-albii.

