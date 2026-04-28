Elias Charalambous a plecat de la FCSB FOTO Sport Pictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 15:49
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, încearcă să îl readucă pe Elias Charalambous (45 de ani) pe banca tehnică.
  • Antrenorul cipriot, liber de contract din luna martie, a revenit în România pentru un eveniment, iar Becali așteaptă un răspuns final de la acesta.

Charalambous a plecat de la FCSB în martie, după eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Ulterior, roș-albaștrii l-au adus pe banca tehnică pe Mirel Rădoi.

Înaintea partidei cu Petrolul, câștigată cu 3-1, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

CSM București face rivalii să tremure Antrenorul lui Gyor, înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor: „Demonstrație de forță! Cea mai puternică echipă”
Citește și
Citește mai mult
Gigi Becali îl vrea pe Elias Charalambous înapoi pe bancă: „I-am zis că dacă vine, o face acum”

Gigi Becali a declarat, marți, că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, dar patronul roș-albaștrilor vrea ca tehnicianul să preia echipa imediat.

Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia și i-a zis că va da un răspuns.

Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor. O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis «din vară». I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem”, a spus Becali, conform gsp.ro.

FOTO. FCSB, campioana sezonului 2024-2025

Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Galerie foto (40 imagini)

+40 Foto
Charalambous a ajuns luni în România, pentru o acțiune la care jucătorii și membrii staff-ului FCSB din sezonul trecut urmează să fie premiați.

„Sunt aici pentru două zile, pentru un eveniment. Mă bucur de aceste două zile și atât. Tocmai am aterizat. Mie și soției mele chiar ne-a lipsit România.

Am petrecut ani minunați aici. Sunt fericit să fiu din nou aici”, a spus Elias Charalambous, la Digi Sport.

Întrebat despre o posibilă revenire la FCSB, cipriotul a evitat să ofere un răspuns clar și a insistat că prezența sa în România este legată doar de evenimentul la care a fost invitat.

Sunt aici doar pentru un eveniment. Doar pentru două zile”, a repetat fostul antrenor al FCSB-ului.

Elias Charalambous a avut un mandat important la FCSB. Cipriotul a câștigat două titluri în Superliga, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României.

Tot cu el pe bancă, roș-albaștrii au ajuns de două ori în faza principală a Europa League și au bifat o prezență în optimile competiției, în sezonul 2024-2025.

170 de meciuri
a adunat Elias Charalambous pe banca FCSB. Tehnicianul cipriot le-a mai antrenat pe Doxa Katokopias și Ethnikos și a fost secund la Hatta Club

Citește și

Rădoi, în mijlocul furtunii Președintele lui Gaziantep pregătește schimbări majore la club
Campionate
14:16
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
13:31
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
gigi becali liga 1 fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Top stiri
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
Superliga
28.04
Citește mai mult
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Superliga
28.04
Citește mai mult
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Special
28.04
Citește mai mult
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
B365
28.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 49 rapid 54 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share