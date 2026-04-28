Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, încearcă să îl readucă pe Elias Charalambous (45 de ani) pe banca tehnică.

Antrenorul cipriot, liber de contract din luna martie, a revenit în România pentru un eveniment, iar Becali așteaptă un răspuns final de la acesta.

Charalambous a plecat de la FCSB în martie, după eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Ulterior, roș-albaștrii l-au adus pe banca tehnică pe Mirel Rădoi.

Înaintea partidei cu Petrolul, câștigată cu 3-1, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Gigi Becali îl vrea pe Elias Charalambous înapoi pe bancă

Gigi Becali a declarat, marți, că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, dar patronul roș-albaștrilor vrea ca tehnicianul să preia echipa imediat.

„Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia și i-a zis că va da un răspuns.

Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor. O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis «din vară». I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem”, a spus Becali, conform gsp.ro.

Charalambous a ajuns luni în România, pentru o acțiune la care jucătorii și membrii staff-ului FCSB din sezonul trecut urmează să fie premiați.

„Sunt aici pentru două zile, pentru un eveniment. Mă bucur de aceste două zile și atât. Tocmai am aterizat. Mie și soției mele chiar ne-a lipsit România.

Am petrecut ani minunați aici. Sunt fericit să fiu din nou aici”, a spus Elias Charalambous, la Digi Sport.

Întrebat despre o posibilă revenire la FCSB, cipriotul a evitat să ofere un răspuns clar și a insistat că prezența sa în România este legată doar de evenimentul la care a fost invitat.

„Sunt aici doar pentru un eveniment. Doar pentru două zile”, a repetat fostul antrenor al FCSB-ului.

Elias Charalambous a avut un mandat important la FCSB. Cipriotul a câștigat două titluri în Superliga, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României.

Tot cu el pe bancă, roș-albaștrii au ajuns de două ori în faza principală a Europa League și au bifat o prezență în optimile competiției, în sezonul 2024-2025.

170 de meciuri a adunat Elias Charalambous pe banca FCSB. Tehnicianul cipriot le-a mai antrenat pe Doxa Katokopias și Ethnikos și a fost secund la Hatta Club

