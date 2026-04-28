CSM București face rivalii să tremure Antrenorul lui Gyor, înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor: „Demonstrație de forță! Cea mai puternică echipă”

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 14:35
  • Per Johansson (55 de ani), antrenorul echipei Gyor, a analizat adversarele din Final Four-ul Ligii Campionilor.
  • Tehnicianul suedez a avut numai cuvinte de laudă la adresa CSM București, echipă alături de care a bifat performanțe importante în trecut.

CSM revine în Final Four! Ultimul antrenor care a realizat această performanță a fost chiar Johansson, în 2017 și 2018, ediții în care echipa bucureșteană s-a clasat pe locul 3. Cu un an în urmă câștigase competiția.

Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește și
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul

Per Johansson, despre CSM București: „Cea mai puternică echipă din acest sezon”

Sâmbătă, pe 6 iunie, CSM București se va duela în semifinale cu Metz, iar Gyor va da piept cu Brest. Marea finală va avea loc duminică.

„CSM București este probabil, alături de noi, cea mai puternică echipă din acest sezon.

Este vorba de o echipă completă, care dispune de forță și viteză, are aruncătoare bune, jucătoare excelente în duelurile unu la unu și, în plus, se află într-o formă excelentă.

Duminică a fost o demonstrație de forță împotriva lui Esbjerg și, în opinia mea, în afară de noi, CSM a avut cea mai bună prestație din acest sezon până acum”, a declarat antrenorul lui Gyor pentru site-ul clubului.

CSM București, bucurie după calificarea în Final 4-ul Ligii Campionilor (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Cât despre adversara celor de la CSM București, tehnicianul suedez a spus:

„Metz se află aproape întotdeauna în Final Four sau în imediata apropiere a acestuia, are o vastă experiență la acest nivel.

Joacă într-un sistem stabil, este o echipă puternică fizic, iar în plus, portarii lor sunt excelenți, cu Bundsen în frunte.

Există un echilibru bun între aruncătoarele de la distanță și jucătoarele de «unu la unu», iar echipa este puternică și la poartă. Este capabilă să dicteze un ritm ridicat și este întotdeauna o echipă periculoasă și completă”.

2 trofee
EHF Champions League a câștigat Gyor cu Per Johansson la cârmă, în sezoanele 2023/224 și 2024/25

Johansson crede că Gyor va avea o misiune dificilă împotriva lui Brest, echipă care a trecut în sferturi de Gloria Bistrița, scor general 72-65.

În grupe, echipa din Franța a câștigat acasă cu CSM (34-31), însă a pierdut în România (34-40).

„Brest este o echipă similară cu Metz, dar poate chiar mai creativă. Are jucătoare care aruncă bine, un joc ofensiv creativ, folosește mai multe sisteme de joc și este capabilă de performanțe la un nivel foarte ridicat. Consider că Brest este o echipă completă, puternică în toate aspectele”.

Toate cele patru echipe au șanse la victorie. Dacă ne uităm la calitatea loturilor și la potențialul lor, competiția este extrem de echilibrată. Cu 9 ani în urmă, când eram antrenor la CSM, am trăit un Final Four la fel de puternic, la care au participat Vardar, Gyor și Buducnost. Simt că ediția din acest an este cel puțin la fel de puternică, ba chiar poate mai echilibrată. Echipa care va deveni campioană va realiza o performanță fantastică. Per Johansson, antrenor Gyor

Programul Final Four-ului din EHF Champions League

Sâmbătă, 6 iunie

  • Semifinala 1, ora 16:00: Metz - CSM București
  • Semifinala 2, ora 19:00: Brest - Gyor

Duminică, 7 iunie

  • Finala mică, ora 16:00
  • Finala mare, ora 19:00

Ultima dată când Metz și CSM București s-au întâlnit a fost în ianuarie 2025, în etapa a 9-a din grupa A din Liga Campionilor. Acea partidă a fost câștigată de echipa franceză, scor 27-24.

CSM București, în Final Four și la junioare

Clubul bucureștean va avea și echipa de junioare prezentă la Budapesta, iar semifinalele arată astfel:

  • CSM București - Gyor
  • Ferencvaros - Debrecen

Citește și

Lucescu vorbește despre retragere Antrenorul lui PAOK, despre viitorul său:  „Atunci vreau să abandonez”
Campionate
11:46
Lucescu vorbește despre retragere Antrenorul lui PAOK, despre viitorul său: „Atunci vreau să abandonez”
Citește mai mult
Lucescu vorbește despre retragere Antrenorul lui PAOK, despre viitorul său:  „Atunci vreau să abandonez”
„O gravă eroare” Fostul președinte al Rapidului știe cine este de vină pentru dezastrul din Giulești: „N-au un «11» de valoare”
Superliga
11:09
„O gravă eroare” Fostul președinte al Rapidului știe cine este de vină pentru dezastrul din Giulești: „N-au un «11» de valoare”
Citește mai mult
„O gravă eroare” Fostul președinte al Rapidului știe cine este de vină pentru dezastrul din Giulești: „N-au un «11» de valoare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
handbal feminin liga campionilor handbal feminin gyor csm bucuresti brest metz per johansson liga cam
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
