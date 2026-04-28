Per Johansson (55 de ani), antrenorul echipei Gyor, a analizat adversarele din Final Four-ul Ligii Campionilor.

Tehnicianul suedez a avut numai cuvinte de laudă la adresa CSM București, echipă alături de care a bifat performanțe importante în trecut.

CSM revine în Final Four! Ultimul antrenor care a realizat această performanță a fost chiar Johansson, în 2017 și 2018, ediții în care echipa bucureșteană s-a clasat pe locul 3. Cu un an în urmă câștigase competiția.

Per Johansson, despre CSM București: „Cea mai puternică echipă din acest sezon”

Sâmbătă, pe 6 iunie, CSM București se va duela în semifinale cu Metz, iar Gyor va da piept cu Brest. Marea finală va avea loc duminică.

„CSM București este probabil, alături de noi, cea mai puternică echipă din acest sezon.

Este vorba de o echipă completă, care dispune de forță și viteză, are aruncătoare bune, jucătoare excelente în duelurile unu la unu și, în plus, se află într-o formă excelentă.

Duminică a fost o demonstrație de forță împotriva lui Esbjerg și, în opinia mea, în afară de noi, CSM a avut cea mai bună prestație din acest sezon până acum”, a declarat antrenorul lui Gyor pentru site-ul clubului.

Cât despre adversara celor de la CSM București, tehnicianul suedez a spus:

„Metz se află aproape întotdeauna în Final Four sau în imediata apropiere a acestuia, are o vastă experiență la acest nivel.

Joacă într-un sistem stabil, este o echipă puternică fizic, iar în plus, portarii lor sunt excelenți, cu Bundsen în frunte.

Există un echilibru bun între aruncătoarele de la distanță și jucătoarele de «unu la unu», iar echipa este puternică și la poartă. Este capabilă să dicteze un ritm ridicat și este întotdeauna o echipă periculoasă și completă”.

2 trofee EHF Champions League a câștigat Gyor cu Per Johansson la cârmă, în sezoanele 2023/224 și 2024/25

Johansson crede că Gyor va avea o misiune dificilă împotriva lui Brest, echipă care a trecut în sferturi de Gloria Bistrița, scor general 72-65.

În grupe, echipa din Franța a câștigat acasă cu CSM (34-31), însă a pierdut în România (34-40).

„Brest este o echipă similară cu Metz, dar poate chiar mai creativă. Are jucătoare care aruncă bine, un joc ofensiv creativ, folosește mai multe sisteme de joc și este capabilă de performanțe la un nivel foarte ridicat. Consider că Brest este o echipă completă, puternică în toate aspectele”.

Toate cele patru echipe au șanse la victorie. Dacă ne uităm la calitatea loturilor și la potențialul lor, competiția este extrem de echilibrată. Cu 9 ani în urmă, când eram antrenor la CSM, am trăit un Final Four la fel de puternic, la care au participat Vardar, Gyor și Buducnost. Simt că ediția din acest an este cel puțin la fel de puternică, ba chiar poate mai echilibrată. Echipa care va deveni campioană va realiza o performanță fantastică. Per Johansson, antrenor Gyor

Programul Final Four-ului din EHF Champions League

Sâmbătă, 6 iunie

Semifinala 1, ora 16:00: Metz - CSM București

Semifinala 2, ora 19:00: Brest - Gyor

Duminică, 7 iunie

Finala mică, ora 16:00

Finala mare, ora 19:00

Ultima dată când Metz și CSM București s-au întâlnit a fost în ianuarie 2025, în etapa a 9-a din grupa A din Liga Campionilor. Acea partidă a fost câștigată de echipa franceză, scor 27-24.

CSM București, în Final Four și la junioare

Clubul bucureștean va avea și echipa de junioare prezentă la Budapesta, iar semifinalele arată astfel:

CSM București - Gyor

Ferencvaros - Debrecen

