Mirel Rădoi a început rău la Gaziantep, 0-3 la Istanbul cu Eyupspor, în campionat.

Președintele Memik Yilmaz este nemulțumit și vrea să transforme clubul roș-negru.

Mirel Rădoi a surprins Liga 1 de două ori într-un sezon. Pe 10 noiembrie, când a părăsit Universitatea Craiova după numai zece luni, și pe 21 aprilie, când a abandonat FCSB la 42 de zile de la semnarea contractului.

Președintele lui Rădoi vrea să transforme Gaziantep

Numit la Gaziantep pe 22 aprilie, antrenorul în vârstă de 45 de ani a debutat neașteptat în Turcia, cu înfrângere severă în Super Lig, 0-3 în deplasare în fața lui Eyupspor.

Îl așteaptă o perioadă dificilă în Anatolia, pentru că președintele clubului pregătește o schimbare radicală.

Memik Yilmaz vrea să modifice aproape toată conducerea grupării, susțin două publicații locale, Olay Medya și Olușum.

Yilmaz dă afară 15 oameni la Gaziantep. A pregătit înlocuitorii!

Șeful roș-negrilor a decis să organizeze o adunare generală extraordinară imediat cum se încheie actualul sezon.

Yilmaz intenționează să dea afară nu mai puțin de 15 oficiali! Acesta are deja înlocuitorii, a discutat cu ei, nu mai trebuie decât să fie numiți oficial.

Rădoi, la semnarea contractului, alături de Memik Yilmaz.

Jurnaliștii turci scriu că acțiunea dură a președintelui ar avea ca scop în primul rând întărirea puterii sale la club.

Iar Rădoi, care a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, va trebui să se adapteze la noua conducere.

Rădoi, încă trei meciuri grele la Gaziantep în finalul sezonului

Momentan, echipa ocupă locul 10 în campionat, la 37 de puncte distanță de liderul Galatasaray și la 9 deasupra lui Antalyaspor, prima sub linia retrogradării.

Ultimele trei meciuri nu sunt ușoare deloc:

Beșiktaș (a, 1 mai), Goztepe (d, 10 mai), Bașakșehir (a, 17 mai). Toate sunt deasupra lui Gaziantep: pozițiile 4, 6 și 5 în Turcia.

