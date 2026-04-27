Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor al FCSB-ului, a revenit în România la aproape două luni după despărțirea de formația roș-albastră.

Planul celor de la FCSB este să profite de vizita lui Elias Charalambous în România și să încerce să îl convingă, printr-o discuție directă, să revină pe banca echipei.

Charalambous a plecat de la FCSB în martie, după eșecul cu U Cluj, scor 1-3.

Înaintea partidei cu Petrolul, câștigată cu 3-1, FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Elias Charalambous a vorbit despre o eventuală revenire la FCSB: „Am avut ani minunați aici”

„Sunt aici pentru două zile, pentru un eveniment. Mă bucur de aceste două zile și atât. Tocmai am aterizat. Mie și soției mele chiar ne-a lipsit România.

Am petrecut ani minunați aici. Sunt fericit să fiu din nou aici”, a spus Elias Charalambous, la Digi Sport.

Întrebat despre o posibilă revenire la FCSB, cipriotul a evitat să ofere un răspuns clar și a insistat că prezența sa în România este legată doar de evenimentul la care a fost invitat.

„Sunt aici doar pentru un eveniment. Doar pentru două zile”, a repetat fostul antrenor al FCSB-ului.

Charalambous a vorbit și despre perioada de relaxare prin care trece după plecarea de la FCSB.

„Uneori avem nevoie de asta. Încerc să mă educ, să merg în diferite locuri. Uneori e bine să vezi lucrurile din exterior”, a spus tehnicianul.

Înainte să revină în România, Charalambous a fost în Anglia, unde s-a întâlnit cu Andoni Iraola, antrenorul lui Bournemouth.

„Este o persoană pe care o apreciez foarte mult. Să îl revăd și să văd cât de sus a ajuns în fotbal, dar și cât de modest a rămas, a fost o experiență foarte importantă pentru mine. M-am bucurat mult să îl revăd”, a mai spus Charalambous.

Cei doi au colaborat în trecut la AEK Larnaca, în sezonul 2018-2019, când cipriotul a fost secundul lui Iraola.

Fostul antrenor al FCSB a recunoscut că a urmărit câteva meciuri ale roș-albaștrilor, dar a explicat că nu a avut foarte mult timp, deoarece a călătorit mult în ultima perioadă.

În privința ofertelor, Charalambous a spus: „Agentul meu se ocupă. Cred că voi găsi un club care să mă placă și pe care să îl plac și eu”, a spus cipriotul.

Pe final, Charalambous a glumit și despre bagajul mare cu care a venit la București.

„Când vii cu soția, ai bagaj mare. Dacă veneam singur, aveam doar rucsacul”, a spus fostul tehnician al FCSB.

Elias Charalambous a venit în România pentru o acțiune în cadrul căreia jucătorii și membrii staff-ului FCSB vor primi ceasuri personalizate.

