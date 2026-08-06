Salah, peste Messi, Van Dijk și Lautaro! Salariul de la Trabzonspor îl ține sus, în clasamentul veniturilor » Fotbaliștii din top 10

Transferul lui Mohamed Salah (34 de ani) la Trabzonspor îl menține pe starul egiptean în topul veniturilor anuale, la nivel mondial.

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Fostul jucător al lui Liverpool a ales o destinație surprinzătoare și a fost prezentat oficial, miercuri, de clubul din Turcia, unde a fost întâmpinat de o mulțime de fani.

Mohamed Salah, locul 17 în topul salariilor la nivel mondial

Ajuns la Trabzonspor, unde este legitimat și românul Denis Drăguș, Salah se va alege cu o sumă-record din partea turcilor.

Egipteanul va încasa în total 21 de milioane de euro net, dintre care 17 reprezintă salariul fix, iar 4 milioane alte bonusuri, potrivit capology.com.

Astfel, veniturile lui Salah scad cu doar 3 milioane de euro față de cele pe care le-a încasat în ultimul sezon petrecut la Liverpool, iar fotbalistul se clasează pe locul 16 în clasamentul general al celor mai bine plătiți fotbaliști.

Salah se află deasupra multor nume mari, precum Lionel Messi (locul 26), Virgil van Dijk (locul 34) sau Lautaro Martinez (locul 51).

Liderul clasamentului mondial este Cristiano Ronaldo, iar podiumul este completat de Karim Benzema și Sadio Mane, în timp ce 8 fotbaliști din top 10 evoluează în Arabia Saudită, cu excepția lui Mbappe și a lui Haaland.

Top 10 cei mai bine plătiți fotbaliști la nivel mondial

Loc/Jucător Venituri 1. Cristiano Ronaldo 246 de milioane de euro 2. Karim Benzema 150 de milioane de euro 3. Sadio Mane 49 de milioane de euro 4. Kalidou Koulibaly 42,5 milioane de euro 5. Kylian Mbappe 34,4 milioane de euro 6. Sergej Milinkovic-Savic 31,2 milioane de euro 7. Ivan Toney 32,2 milioane de euro 8. Erling Haaland 29,3 milioane de euro 9. Darwin Nunez 27,5 milioane de euro 10. Kingsley Coman 25 de milioane de euro

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