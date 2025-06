Gigi Becali (66 de ani) a dat detaliile financiare, după ce s-a înțeles cu Dinamo pentru Dennis Politic.

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit suma pe care a plătit-o pentru extrema stânga a roș-albilor.

Becali a confirmat că cele două părți au bătut palma pentru Politic, așa cum a informat miercuri și GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „ M-a costat 970.000 plus Musi”

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că suma reală plătită pentru transferul lui Politic a a ajuns la 970.000 de euro plus Musi.

Cătălin Sărmășan, impresarul jucătorului în vârstă de 25 de ani, s-a ales și el cu 70.000 de euro, în urma negocierilor cu latifundiarul din Pipera.

„La Politic am plecat de la 700.000 de euro, am dat 800.000. Au fost și niște discuții. Dinamo avea să dea procente și lui Politic, și impresarului, pe care le-am preluat eu.

Adică, avea să-i dea lui Politic cam 160.000. Am preluat eu 100.000 și am preluat și încă 70.000 de la impresar, să plătesc eu. Ne-am înțeles cu toate, trebuie numai să semneze.

Deci m-a costat 970.000 plus Musi. L-am dorit mult de tot, nu am făcut pentru niciun jucător ce am făcut pentru Politic!

Mi-a plăcut de băiatul ăsta, nu numai fotbalistic. Mi-a plăcut fața lui aia luminoasă. Când vorbește, îl văd om curat”, a dezvăluit Gigi Becali la emisiunea Liga Digi Sport.

1.200.000 de euro este valoarea lui Dennis Politic, potrivit transfermarkt.ro

Cel mai scump transfer al lui Dinamo din ultimii ani

Dacă FCSB a tot cumpărat scump de pe piața internă, Dinamo a legat o perioadă extrem de lungă în care nu a mai reușit să vândă un fotbalist cu peste 1.000.000 de euro.

Cel care s-a apropiat de acest nivel a fost Sorescu, în schimbul căruia Dinamo s-a ales cu 900.000 de euro din partea polonezilor de la Rakow în ianuarie 2022.

Ultimul jucător care a plecat din Ștefan cel Mare peste bariera respectivă a fost Dorin Rotariu, cumpărat de Brugge în 2016 pentru 2,2 milioane de euro.

Ce a cumpărat FCSB, din Liga 1 în ultimii 3 ani, cu peste 1.000.000 de euro

JUCĂTOR SUMA DE UNDE L-A ADUS Daniel Bîrligea 2.000.000 € CFR Cluj Andrea Compagno 1.500.000 € FCU Craiova Marius Ștefănescu 1.300.000 € Sepsi David Miculescu 1.200.000 € UTA

VIDEO. Golul reușit de Politic în Dinamo - Poli Iași

Citește și