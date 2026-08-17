„De ce să lăsăm trei pe margine?” Patronul FCSB, despre schimbările cu FC Botoșani + jucătorul remarcat

FCSB - FC Botoșani 3-2. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a reacționat după victoria obținută pe final de meci de echipa sa.

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Partida de pe „Arcul de Triumf” a fost una spectaculoasă, cu răsturnări de scor. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+5, după o fază personală de excepție reușită de Tavi Popescu.

FCSB - FC Botoșani 3-2 . Gigi Becali: „”

Gigi Becali anunțase cu câteva zile înainte de meci că va renunța la sistemul 4-3-3 pentru o formulă cu 3 stoperi, dar acum a lăsat de înțeles că va renunța la aceste modificări, iar decizia finală nu-i aparține.

„Nu o să-mi critic echipa, pentru că a suferit foarte tare și atunci dacă oamenii mei au suferit, nu-i frumos să-i critic. Am câștigat, suntem pe primul loc.

Eu nu mă pricep la sisteme. Eu le-am cerut oamenilor din staff să încerce să joace așa, pentru că avem 5 fundași, cei mai buni din România. De ce să lăsăm trei pe margine?Asta e logica mea.

Eu am cerut să joace în 3, că avem 5 fundași. Dacă nu merge treaba în trei (n.r. fundași centrali), să revenim și să facă ei ceea ce știu, să revină [la 4-3-3]. Și ei așa au hotărât și au revenit la sistem (n.r. la pauză).

Asta vor hotărî ei, dacă rămânem în sistemul ăsta sau nu. Nu eu. Ei să hotărască, pentru că eu nu-mi dau seama, nu știu”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Întrebat dacă la pauză el a luat decizia să schimbe sistemul, Becali a răspuns: „A luat-o Baciu”.

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Gigi Becali l-a ironizat pe Tavi Popescu: „Nu a mâncat ciocolata”

La finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”, Tavi Popescu a părăsit foarte nervos terenul, în ciuda victoriei obținute de FCSB pe final.

Acesta a contribuit la golul decisiv marcat de Bîrligea.

Despre reacția lui Popescu, Gigi Becali a lansat mai multe ironii la adresa acestuia: „Nu a mâncat ciocolata de la început. A luat ciocolata mai târziu”.

Cât despre evoluția lui Bîrligea, care a reușit o „dublă”, Gigi Becali a spus: „El m-a impresionat așa de tare. Înseamnă că iubește fotbalul și înseamnă că suferă când el nu joacă bine. Înseamnă că într-adevăr are dragoste pentru fotbal”.

Bravo lor că au suferit și au luptat și au câștigat. Așa vreau eu să fie jucătorii mei. Îi felicit. Gigi Becali, patron FCSB

VIDEO. Golul decisiv marcat de Bîrligea în FCSB - FC Botoșani 3-2

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