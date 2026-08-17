Obiectivul lui Rodri la Barcelona  Prima reacție a mijlocașului după transfer: „Să joc aici este un vis”

Rodri (30 de ani) a oferit o primă reacție după ce a ajuns la Barcelona, înainte să semneze cu noua sa echipă.

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FC Barcelona și Manchester City au ajuns la un acord pentru transferul mijlocașul spaniol, în schimbul sumei de 76,5 milioane de euro.

Rodri, prima reacție după transferul la Barcelona: „Sunt fericit că am ajuns aici”

Rodri, care a semnat până în 2030 cu gruparea catalană, și-a stabilit obiectivul la noua sa echipă: Liga Campionilor.

„Sunt fericit că am ajuns aici. Au fost câteva zile intense, dar sunt foarte fericit să fiu aici. Să joc pentru Barcelona este un vis.

Ne propunem să câștigăm Liga Campionilor și să învingem tot ceea ce ne iese în cale”, le-a spus Rodri jurnaliștilor prezenți la aeroport, conform mundodeportivo.com.

55 de milioane de euro este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt

Rodri va efectua vizita medicală marți dimineață, înainte să semneze contractul cu Barcelona. Clubul intenționează să-l prezinte pe mijlocaș în aceeași zi, dacă toate formalitățile birocratice vor fi finalizate.

Valoarea totală a transferului include o sumă fixă, de 60 de milioane de euro, plus două categorii de bonusuri, care sunt împărțite astfel:

bonusuri ușor de atins, în valoare de 11 milioane de euro;

bonusuri mai dificil de activat, în valoare de 5,5 milioane de euro.

Rodri va avea un salariu la Barcelona de 15 milioane de euro net pe sezon, în timp ce la Manchester City câștiga 11 milioane de euro.

În perioada petrecută la Manchester City, Rodri a devenit un om de bază al echipei, în special în sezoanele petrecute de Pep Guardiola pe banca tehnică.

Cifrele lui Rodri la echipele de club:

Manchester City : 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive

: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive Villarreal : 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive

: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

Rodri a adunat 70 de meciuri și patru goluri pentru naționala Spaniei, alături de care a câștigat Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026. De asemenea, Rodri a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur în 2024.

Pentru Barcelona este al treilea transfer al verii, după Karim Adeyemi și Anthony Gordon.

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