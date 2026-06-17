„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a reacționat după ce a aflat cu cine va juca echipa sa în turul al doilea din preliminariile Conference League.

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FCSB o va întâlni pe FK Auda, grupare care s-a clasat pe locul al treilea în sezonul trecut al primei ligi din Letonia. Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

Gigi Becali, despre „dubla” cu FK Auda: „Mă interesează doar echipa noastră”

Patronul roș-albaștrilor nu a vrut să vorbească despre adversara din turul al doilea, fiind încrezător că echipa sa poate să treacă de cele tururile preliminare și să ajungă în faza principală a Conference League.

„Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe, dar ştiu şi mă interesează doar despre echipa noastră.

Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cine este FK Auda

FK Auda a terminat pe locul al treilea în campionatul din Letonia. Întregul lot al echipei este cotat la 4,4 milioane de euro, în timp ce lotul fostei campioane a României are o valoare de 31,3 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al echipei este căpitanul Eduards Daskevics, care este cotat la 400.000 de euro.

Daskevics pe banda stângă și este mai slab cotat decât Ionuț Cercel, fundașul dreapta al FCSB, a cărui valoare de piață este de 450.000 de euro.

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