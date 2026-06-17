„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Gigi Becali FOTO: GOLAZO.ro
Conference League

„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 16:36
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a reacționat după ce a aflat cu cine va juca echipa sa în turul al doilea din preliminariile Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB o va întâlni pe FK Auda, grupare care s-a clasat pe locul al treilea în sezonul trecut al primei ligi din Letonia. Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

„Dacă ai fi prost, aș înțelege” Răzvan, dezvăluire printre lacrimi despre Mircea Lucescu. Ce i-a spus după ce a închis ușa, „ca să n-audă mama”
Citește și
„Dacă ai fi prost, aș înțelege” Răzvan, dezvăluire printre lacrimi despre Mircea Lucescu. Ce i-a spus după ce a închis ușa, „ca să n-audă mama”
Citește mai mult
„Dacă ai fi prost, aș înțelege” Răzvan, dezvăluire printre lacrimi despre Mircea Lucescu. Ce i-a spus după ce a închis ușa, „ca să n-audă mama”

Gigi Becali, despre „dubla” cu FK Auda: „Mă interesează doar echipa noastră”

Patronul roș-albaștrilor nu a vrut să vorbească despre adversara din turul al doilea, fiind încrezător că echipa sa poate să treacă de cele tururile preliminare și să ajungă în faza principală a Conference League.

„Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe, dar ştiu şi mă interesează doar despre echipa noastră.

Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cine este FK Auda

FK Auda a terminat pe locul al treilea în campionatul din Letonia. Întregul lot al echipei este cotat la 4,4 milioane de euro, în timp ce lotul fostei campioane a României are o valoare de 31,3 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al echipei este căpitanul Eduards Daskevics, care este cotat la 400.000 de euro.

Daskevics pe banda stângă și este mai slab cotat decât Ionuț Cercel, fundașul dreapta al FCSB, a cărui valoare de piață este de 450.000 de euro.

Citește și

PAOK, gafă de proporții Ce au făcut grecii după ce au aflat că ar putea întâlni U Cluj în Europa League. Au eliminat dovada rapid!
Europa League
16:08
PAOK, gafă de proporții Ce au făcut grecii după ce au aflat că ar putea întâlni U Cluj în Europa League. Au eliminat dovada rapid!
Citește mai mult
PAOK, gafă de proporții Ce au făcut grecii după ce au aflat că ar putea întâlni U Cluj în Europa League. Au eliminat dovada rapid!
Inel special  Povestea bijuteriei sărutate de selecționerul Irakului, Graham Arnold, înaintea meciului cu Norvegia
Campionatul Mondial
15:42
Inel special Povestea bijuteriei sărutate de selecționerul Irakului, Graham Arnold, înaintea meciului cu Norvegia
Citește mai mult
Inel special  Povestea bijuteriei sărutate de selecționerul Irakului, Graham Arnold, înaintea meciului cu Norvegia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
tragere la sorti gigi becali fcsb conference league fk auda
Știrile zilei din sport
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Superliga
12:51
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Citește mai mult
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Campionatul Mondial
10:42
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Citește mai mult
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Campionatul Mondial
09:56
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Campionatul Mondial
12:12
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Citește mai mult
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:55
Decizie finală în privința lui Rădoi Turcii clarifică situația antrenorului de la Gaziantep
Decizie finală în privința lui Rădoi  Turcii clarifică situația antrenorului de la Gaziantep
16:27
Gafă colosală la CM 2026 A confundat echipele timp de 4 minute și nu mai are voie să comenteze meciuri de la Mondial: „Inacceptabil!”
Gafă colosală la CM 2026 A confundat echipele timp de 4 minute și nu mai are voie să comenteze meciuri de la Mondial: „Inacceptabil!”
15:18
FCSB vrea să joace ca Hagi Ce sisteme și formule pregătesc roș-albaștrii pentru sezonul următor. Cum arată echipa în modulul 4-3-1-2
FCSB vrea să joace ca Hagi Ce sisteme și formule pregătesc roș-albaștrii pentru sezonul următor. Cum arată echipa în modulul 4-3-1-2
16:07
Nu-l iartă pe Ronaldo Thierry Henry explică de ce a greșit Cristiano la o fază de gol a Portugaliei: „Echipa trebuie să înscrie, nu tu!”
Nu-l iartă pe Ronaldo Thierry Henry explică de ce a greșit Cristiano la o fază de gol a Portugaliei: „Echipa trebuie să înscrie, nu tu!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
09:14
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
09:37
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Diverse
12:42
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Citește mai mult
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
VIDEO | Momentul ciocnirii celor două tramvaie de la Bucur Obor. Numeroase alte vehicule STB au fost blocate pe Șos. Ștefan cel Mare | UPDATE
B365
17.06
VIDEO | Momentul ciocnirii celor două tramvaie de la Bucur Obor. Numeroase alte vehicule STB au fost blocate pe Șos. Ștefan cel Mare | UPDATE
Citește mai mult
VIDEO | Momentul ciocnirii celor două tramvaie de la Bucur Obor. Numeroase alte vehicule STB au fost blocate pe Șos. Ștefan cel Mare | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
18.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share