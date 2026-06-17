Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul regretatului Mircea Lucescu, a vorbit despre tatăl său și a povestit o lecție foarte importantă pe care a primit-o de la acesta atunci când era copil.

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Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce fusese internat la finalul lunii martie.

Fostului selecționer i se făcuse rău în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei naționale.

Răzvan Lucescu, poveste emoționantă cu tatăl său, Mircea: „Dacă ai fi prost, aș înțelege...”

Prezent la Muzeul Fotbalului din București, la un eveniment organizat de clubul Dinamo, Răzvan Lucescu a vorbit despre tatăl său.

Tehnicianul s-a oprit de mai multe ori din a vorbi pentru că era aproape de a izbucni în plâns. Răzvan a povestit și un episod neștiut din copilăria sa: o lecție de viață primită de la Mircea Lucescu.

„Când aveam 14 ani și eram în școala generală, înainte de examenul din clasa a opta, am luat niște note foarte proaste, iar cele mai multe au fost pe indisciplină.

El s-a întors după meciul din Italia, acel 0-0 de la Florența, și a aflat de la mama despre aceste note ale mele. A intrat în camera unde aveam eu biroul cu mâinile în buzunar, apoi a închis ușa, pentru ca mama și bunica să nu audă și să nu intervină, și a început să se plimbe cu mâinile în buzunar dintr-un colț al camerei în celălalt.

S-a uitat la mine și mi-a zis «Dacă ai fi prost, aș înțelege și te-aș iubi la fel, dar faptul că nu-i respecți pe ceilalți mă deranjează foarte tare. Trebuie să înțelegi că respectul în viață pentru oameni, pentru muncă și pentru munca omului este foarte important și e primul lucru care trebuie să te ghideze în această viață care abia începe».

Am rămas cu această lecție în cap și mi-o aduc aminte foarte, foarte des. Nu m-a certat, nu mi-a dat vreo palmă. Dacă îmi spunea ceva, imediat făceam ce îmi spunea.

L-am respectat enorm, l-am iubit enorm și acum, din păcate, trebuie să ne adaptăm la această situație. E greu, dar trebuie să mergem înainte”, a spus Răzvan Lucescu.

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