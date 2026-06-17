PAOK, gafă de proporții Ce au făcut grecii după ce au aflat că ar putea întâlni U Cluj în Europa League. Au eliminat dovada rapid!

PAOK Salonic a făcut o gafă de proporții în momentul în care a aflat că ar putea juca împotriva Universității Cluj în turul al doilea preliminar din Europa League.

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Dacă U Cluj va trece de Dinamo Kiev o va întâlni pe PAOK Salonic, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

Primul meci al „dublei” se va disputa pe terenul învingătoarei din duelul Dinamo Kiev - U Cluj, pe 23 iulie. Returul este programat pe 30 iulie.

PAOK, gafă de proporții după ce a aflat că ar putea juca cu U Cluj

La doar câteva minute după tragerea la sorți, gruparea din Salonic a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care i-a anunțat pe fani cu cine ar urma să joace în turul al doilea. Problema? Grecii au pus sigla celor de la CFR Cluj, nu a Universității Cluj, scrie sport.ro.

Postarea celor de la PAOK FOTO: Captură sport.ro

După câteva minute, postarea a fost ștearsă și republicată, doar că de data aceasta cu sigla „șepcilor roșii”.

Programul complet al turului 2 preliminar din Europa League:

Hammarby (Suedia) - Anderlecht (Belgia)

Qarabag (Azerbaidjan) /Vestri (Islanda) - CSKA Sofia (Bulgaria) / Derry (Irlanda de Nord)

Tromso (Norvegia) - Viktoria Plzen (Cehia)

Twente (Olanda) - Vojvodina (Serbia) /Ferencvaros (Ungaria)

Beșiktaș (Turcia) - Midtjylland (Danemarca)

Hajduk Split (Croația) /Zilina (Slovacia) - Pafos (Cipru)

Sheriff (Rep. Moldova) /Aluminij (Slovenia) - Maccabi Tel Aviv (Israel)

St.Gallen (Elveția) - Benfica (Portugalia)

Dinamo Kiev (Ucraina) /U Cluj (România) - PAOK (Grecia)

Dacă va fi eliminată din primul tur preliminar al Europa League, U Cluj își va continua parcursul european în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde o va înfrunta pe SK Brann, grupare din Norvegia.

Primul meci din acea dublă ar urma să se dispute la Cluj-Napoca.

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