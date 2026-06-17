Inel special Povestea bijuteriei sărutate de selecționerul Irakului, Graham Arnold, înaintea meciului cu Norvegia

Înaintea meciului cu Norvegia de la CM 2026, selecționerul Irakului, Graham Arnold, a fost surprins de camerele TV sărutându-și inelul de la mâna dreaptă, după intonarea imnului național.

Bijuteria are o poveste aparte: a fost primită cadou de la un pilot irakian și a devenit un simbol personal pentru tehnicianul australian, erou în Irak după calificarea istorică la Mondial.

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Graham Arnold (62 de ani), selecționerul Irakului, a fost surprins de camerele TV într-un moment care a atras atenția înaintea meciului cu Norvegia, din grupa I de la Campionatul Mondial 2026, pierdut de irakieni cu 1-4.

Imediat după intonarea imnului național al Irakului, tehnicianul australian a sărutat inelul pe care îl poartă la mâna dreaptă.

Povestea inelului pe care îl poartă selecționerului Irakului, Graham Arnold, la Cupa Mondială 2026

Gestul lui Graham Arnold are în spate o poveste cu încărcătură culturală, detaliată de The Sydney Morning Herald, care explică modul în care bijuteria a devenit parte din rutina sa în perioada petrecută pe banca Irakului.

Momentul în care Graham Arnold își sărută inelul talisman (captură video)

Un pilot i-a oferit lui Graham Arnold inelul din argint, cu o piatră de chihlimbar

Totul a început în primele săptămâni ale mandatului său, la bordul unuia dintre zborurile oficiale ale echipei naționale.

Un pilot irakian s-a apropiat de Graham Arnold și i-a oferit un inel din argint, cu o piatră mare de chihlimbar.

„Mi-a spus: «Acesta îți va purta noroc și ne va duce la Cupa Mondială»”, își amintește tehnicianul, numit selecționerul Irakului în mai 2025.

Fostul selecționer al Australiei a acceptat imediat cadoul și, potrivit propriilor declarații, l-a pus pe deget pe loc.

„Am spus OK. L-am pus imediat pe deget”, a povestit Graham Arnold jurnaliștilor din țara sa.

Graham Arnold a devenit erou în Irak după ce a calificat naționala la Cupa Mondială, după 40 de ani

Tehnicianul australian a devenit o figură extrem de populară în Irak, după ce a calificat naționala la Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie, după 40 de ani de absență.

Victoria cu 2-1 în fața Boliviei, reușită pe 31 martie, a consfințit performanța și i-a consolidat lui Graham Arnold statutul de erou în rândul suporterilor.

„Inelul irakian” și semnificația sa religioasă

Antrenorul australian se referă la bijuteria primită de la acel pilot drept „inelul meu irakian”. Obiectul este, de fapt, un inel de tip aqeeq, cu o semnificație profundă în cultura islamică.

Se spune că Profetul Muhammad ar fi purtat un astfel de inel, iar în prezent este asociat cu protecția, norocul și credința.

Ritualul lui Graham Arnold: inelul, echipa și identitatea

Graham Arnold a explicat că nu poartă inelul permanent, ci îl scoate doar atunci când părăsește Irakul, lăsându-l în grija interpretului său.

„De îndată ce ajung în cantonament, îl pun la loc”, spune selecționerul.

În vestiar, fostul selecționer al Australiei a încercat să construiască o identitate comună pentru un lot divizat cultural și lingvistic, format atât din jucători localnici, cât și din fotbaliști crescuți în diaspora europeană.

Adaptarea la o cultură complexă

Graham Arnold a recunoscut că experiența din Irak l-a obligat să își schimbe radical stilul de lucru. Jucători cu obiceiuri diferite, programe de viață distincte și bariere de limbaj au forțat staff-ul tehnic să găsească soluții neconvenționale.

De la organizarea meselor comune până la separarea terenului în zone lingvistice pentru a facilita comunicarea, selecționerul a încercat să reducă diferențele și să creeze coeziune.

Irak face parte din grupa I alături de Franța, Senegal și Norvegia.

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