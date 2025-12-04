FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!”
FCSB acuză FRF De ce a jucat campioana cu 8 juniori în meciul de Cupă, cu UTA Arad: „Ne batjocoresc. Suntem proștii voștri?!”

Publicat: 04.12.2025, ora 10:10
Actualizat: 04.12.2025, ora 10:10
  • UTA Arad - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor” a atacat dur FRF pentru programul din Cupa României.
  • Finanțatorul a dezvăluit că i-a spus lui Elias Charalambous (45 de ani) să scutească titularii de deplasarea la Arad.

UTA Arad s-a impus, împotriva echipei experimentale de la FCSB, grație golurilor marcate de Valentin Costache ('54), Marius Coman ('60) și Din Alomerovic ('90+4).

UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Gigi Becali, atac dur la adresa FRF după UTA Arad - FCSB 3-0

După partida de pe „Francisc von Neumann”, Gigi Becali a avut un atac furibund la adresa Federației Române de Fotbal, din cauza programului „roș-albaștrilor” în Cupa României.

Dacă ei îşi bat joc de competiţie (n.r. cei de la FRF), atunci îmi bat şi eu joc... N-au vrut ei (n.r. antrenorii), dar eu am vrut să pun doar copii. Păi, cum vine asta doar meciuri în deplasare?

Cum adică, eu, echipa campioană, joc trei în deplasare? Nu înţeleg de unde vine asta. Le-am zis antrenorilor să ia doar copii de 15 ani. Mi-au zis că nu, că ne pun la desconsiderare. Nu-i duce mintea, bibilica (n.r. pe cei de la FRF).

Cum adică urna 1 să joace trei meciuri în deplasare? Unde-i egalitatea sportivă, meritul sportiv? Dacă aşa cred ei că e bine... Ne plimbăm cum ziceţi voi”, a spus Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Finanțatorul campioanei a decis să introducă, la Arad, jucătorii care au prins mai puține minute în acest sezon și fotbaliști din academie, pentru a menaja titularii.

„Dacă jucam acasă, împărţeam titularii şi rezervele, o repriză cu una. Era altceva. Aşa, cum să duci titularii în deplasare la Arad?

Ce suntem noi? Proştii voştri să jucăm trei meciuri în deplasare? Ce fel de aranjamente sunt astea? Noi reprezentăm România şi ei ne batjocoresc. De asta am şi zis, bagă copiii”, a continuat patronul celor de la FCSB.

8 jucători
sub 20 de ani au făcut parte din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu UTA Arad, 0-3

Gigi Becali: „Joacă la mișto”

Nici jucătorii experimentați ai celor de la FCSB nu au scăpat de criticile patronului. Cei mai muștruluiți jucători au fost Octavian Popescu, care a fost înlocuit, în minutul 67, de Luca Ilie (18 ani), și Vlad Chiricheș.

Gigi Becali a anunțat că va face modificări în lot, după deschiderea perioadei de transferuri.

„Problema e că George Popescu(n.r. - Tavi) s-a cerut afară că nu mai poate, a alergat prea mult săracul. El poate crede în mintea lui că îi dau drumul liber dacă el joacă la mișto.

Sunt unii care așa sunt învățați. Unul care face batjocură, joci la mișto…

Tavi Popescu e plictisit. Se duce el la Arad... Singurul care a jucat a fost Malcom. Mi-a plăcut de el. Chiricheș nu mai poate. Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Clasamentul în Grupa B a Cupei României

Poziție / EchipăMeciuri jucate (Golaveraj)Punctaj
1. UTA Arad2 (4-1)4
2. U Craiova 1 (4-1)3
3. FCSB2 (3-4)3
4. Gloria Bistrița2 (3-4)3
5. Petrolul1 (1-1)1
6. Sănătatea Cluj2 (2-6)0
Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei României

FRF gigi becali Cupa Romaniei uta arad fcsb
