„Rezervă la o echipă mediocră” Mihai Stoica neagă că FCSB ar fi interesată de un jucător din Bulgaria: „Obraznic!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a negat informația conform căreia „roș-albaștrii” ar fi interesați de serviciile lui Konstantinos Balogiannis (26 de ani).

Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat pe pagina sa personală de Facebook faptul că fundașul stânga grec de la Botev Plovdiv ar fi în negocieri avansate cu FCSB.

Mihai Stoica: „Un fundaș oarecare, rezervă la o echipă mediocră!”

Cu toate acestea, Mihai Stoica a dezmințit orice informație cu privire la acest lucru.

„Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaș stânga, rezervă la o echipă mediocră dintr-un campionat mai slab decât Liga 1, e rugat să caute ceva plauzibil”, se arată în postarea de pe rețele de socializare ale oficialului de la FCSB.

Cine este Konstantinos Balogiannis

Legitimat în prezent la Botev Plovdiv, Balogiannis a mai evoluat de-a lungul carierei pentru PAOK, Zwolle și OFI Creta.

1.000.000 de euro este cota lui Konstantinos Balogiannis, potrivit transfermarkt.ro

Fundașul stânga a bifat și 9 apariții în tricoul selecționatei U21 a Greciei între 2019 - 2020.

2 goluri și 8 pase decisive a reușit Konstantinos Balogiannis în tricoul celor de la Botev Plovdiv

FCSB a făcut deja prima achiziție a iernii

Luni, roș-albaștrii l-au prezentat pe Andre Duarte (26 de ani), fundașul central sosit liber de contract, după despărțirea cu scandal de Ujpest.

Lusitanul Duarte va fi eligibil pentru a îmbrăca tricoul campioanei abia din ianuarie 2026, când începe în mod oficial perioada de mercato.

