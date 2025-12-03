UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală

UTA Arad a câștigat partida de pe teren propriu cu FCSB, scor 3-0

Mai devreme, Farul Constanța și Dinamo au remizat, scor 0-0.

Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.

Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, de joi, de la ora 21:00.

UTA Arad - FCSB 3-0

Au marcat: Costache (min. 54), Coman (min. 61), Alomerovic (min. 90+4)

Robert Necșulescu a fost eliminat în minutul 34 după ce l-a lovit cu talpa în față pe căpitanul de la UTA Arad, Alexandru Benga.

Echipele de start:

UTA Arad: Gorcea - Iacob, Stolnik, Benga, Padula - Odada, Sota - Costache, Roman, Țăroi - Coman

Gorcea - Iacob, Stolnik, Benga, Padula - Odada, Sota - Costache, Roman, Țăroi - Coman Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Almerovic, Van Durmen, Popescu, Matei, Abdallah, Barbu

Iliev, Țuțu, Poulolo, Almerovic, Van Durmen, Popescu, Matei, Abdallah, Barbu Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea FCSB: Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki - Edjouma, Alhassan - Colibășanu, Popescu, Necșulescu - Thiam

Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki - Edjouma, Alhassan - Colibășanu, Popescu, Necșulescu - Thiam Rezerve: M.Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D.Popa

M.Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D.Popa Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru : Roman George Cătălin, Asistenți : Filip Alexandru, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR : Kovacs Szabolcs, AVAR : Omuţ Marius

: Roman George Cătălin, : Filip Alexandru, Ghiciulescu Raul Constantin, : Kovacs Szabolcs, : Omuţ Marius Stadion: Arena „Francisc Neuman”

Farul Constanța - Dinamo 0-0

Mamoudou Karamoko s-a accidentat la încălzire, locul său fiind luat de Cătălin Cîrjan.

Echipele de start:

Farul Constanța: Munteanu - Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus

Munteanu - Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean

Buzbuchi, Tănasă, Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean Antrenor: Ianis Zicu

Ianis Zicu Dinamo: Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Milanov - Caragea, Pop, Karamoko

Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Milanov - Caragea, Pop, Karamoko Rezerve: Epassy, Cîrjan, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis

Epassy, Cîrjan, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru : Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți : Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR : Dima Iulian, AVAR : Marinescu Vasile

: Feșnic Horațiu Mircea, : Avram Valentin, Cerei Alexandru, : Dima Iulian, : Marinescu Vasile Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”

FC Botoșani - Hermannstadt 1-3

Au marcat: Lopez (min. 10) / Oroian (min. 24), Gjorgjievski (min. 52), Buș (min. 78)

Arbitru : Moroiță Andrei, Asistenți : Orbuleţ Mircea, Vodă Alexandru

: Moroiță Andrei, : Orbuleţ Mircea, Vodă Alexandru Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița 1-2

Au marcat: Paul ('55)/Alexandru ('43), Chukwu ('48)

Arbitru : Negară Răzvan, Asistenți : Diaconu Andrei, Sandu Patrik-Ștefan

: Negară Răzvan, : Diaconu Andrei, Sandu Patrik-Ștefan Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)

Rezultatele înregistrate până acum în etapa a doua a Cupei României:

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1

Csikszereda - Oțelul Galați 1-2

CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3

FC Argeș - Rapid 2-1

Clasamentul grupelor după prima etapă

Grupa A

FC Argeș – 6p (5-3) CFR 1907 Cluj – 3p (4-0) FC Rapid 1923 – 3p (5-2) CSC Dumbrăvița – 3p (2-5) Metaloglobus – 0p (2-3) CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

UTA Arad – 4p (4-1) U Craiova - 3p (4-1) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Petrolul Ploiești – 1p (1-1) Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5-4) Universitatea Cluj – 3p (2-1) Sporting Liești – 1p (3-3) Sepsi OSK – 1p (0-0) Csikszereda – 1p (1-2) Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

Hermannstadt – 6p (4-1) Dinamo – 4p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) Farul Constanța – 2p (1-1) FC Botoșani – 1p (2-4) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

