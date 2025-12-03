UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală +7 foto
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală

alt-text George Neagu , Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 22:56
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 23:59
  • UTA Arad a câștigat partida de pe teren propriu cu FCSB, scor 3-0
  • Mai devreme, Farul Constanța și Dinamo au remizat, scor 0-0.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.

Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, de joi, de la ora 21:00.

UTA Arad - FCSB 3-0

  • Au marcat: Costache (min. 54), Coman (min. 61), Alomerovic (min. 90+4)
  • Robert Necșulescu a fost eliminat în minutul 34 după ce l-a lovit cu talpa în față pe căpitanul de la UTA Arad, Alexandru Benga.
Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Iacob, Stolnik, Benga, Padula - Odada, Sota - Costache, Roman, Țăroi - Coman
  • Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Almerovic, Van Durmen, Popescu, Matei, Abdallah, Barbu
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • FCSB: Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki - Edjouma, Alhassan - Colibășanu, Popescu, Necșulescu - Thiam
  • Rezerve: M.Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D.Popa
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Filip Alexandru, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Omuţ Marius
  • Stadion: Arena „Francisc Neuman”
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
+7 Foto
labels.photo-gallery

Farul Constanța - Dinamo 0-0

  • Mamoudou Karamoko s-a accidentat la încălzire, locul său fiind luat de Cătălin Cîrjan.
Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • Farul Constanța: Munteanu - Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus
  • Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Dinamo: Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Milanov - Caragea, Pop, Karamoko
  • Rezerve: Epassy, Cîrjan, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Marinescu Vasile
  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”

FC Botoșani - Hermannstadt 1-3

  • Au marcat: Lopez (min. 10) / Oroian (min. 24), Gjorgjievski (min. 52), Buș (min. 78)
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Orbuleţ Mircea, Vodă Alexandru
  • Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița 1-2

  • Au marcat: Paul ('55)/Alexandru ('43), Chukwu ('48)
  • Arbitru: Negară Răzvan, Asistenți: Diaconu Andrei, Sandu Patrik-Ștefan
  • Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)

Rezultatele înregistrate până acum în etapa a doua a Cupei României:

  • CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1
  • Csikszereda - Oțelul Galați 1-2
  • CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3
  • FC Argeș - Rapid 2-1

Clasamentul grupelor după prima etapă

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 0p (2-3)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. UTA Arad – 4p (4-1)
  2. U Craiova - 3p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-1)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 3p (2-1)
  3. Sporting Liești – 1p (3-3)
  4. Sepsi OSK – 1p (0-0)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Cupa Romaniei dinamo uta arad FARUL fc botosani fcsb
