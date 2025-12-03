UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală

- UTA Arad a câștigat partida de pe teren propriu cu FCSB, scor 3-0
- Mai devreme, Farul Constanța și Dinamo au remizat, scor 0-0.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.
Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, de joi, de la ora 21:00.
UTA Arad - FCSB 3-0
- Au marcat: Costache (min. 54), Coman (min. 61), Alomerovic (min. 90+4)
- Robert Necșulescu a fost eliminat în minutul 34 după ce l-a lovit cu talpa în față pe căpitanul de la UTA Arad, Alexandru Benga.
Echipele de start:
- UTA Arad: Gorcea - Iacob, Stolnik, Benga, Padula - Odada, Sota - Costache, Roman, Țăroi - Coman
- Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Almerovic, Van Durmen, Popescu, Matei, Abdallah, Barbu
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- FCSB: Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki - Edjouma, Alhassan - Colibășanu, Popescu, Necșulescu - Thiam
- Rezerve: M.Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D.Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Filip Alexandru, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Kovacs Szabolcs, AVAR: Omuţ Marius
- Stadion: Arena „Francisc Neuman”
Farul Constanța - Dinamo 0-0
- Mamoudou Karamoko s-a accidentat la încălzire, locul său fiind luat de Cătălin Cîrjan.
Echipele de start:
- Farul Constanța: Munteanu - Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus
- Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean
- Antrenor: Ianis Zicu
- Dinamo: Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Milanov - Caragea, Pop, Karamoko
- Rezerve: Epassy, Cîrjan, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Marinescu Vasile
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi”
FC Botoșani - Hermannstadt 1-3
- Au marcat: Lopez (min. 10) / Oroian (min. 24), Gjorgjievski (min. 52), Buș (min. 78)
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Orbuleţ Mircea, Vodă Alexandru
- Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)
Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița 1-2
- Au marcat: Paul ('55)/Alexandru ('43), Chukwu ('48)
- Arbitru: Negară Răzvan, Asistenți: Diaconu Andrei, Sandu Patrik-Ștefan
- Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)
Rezultatele înregistrate până acum în etapa a doua a Cupei României:
- CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1
- Csikszereda - Oțelul Galați 1-2
- CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3
- FC Argeș - Rapid 2-1
Clasamentul grupelor după prima etapă
Grupa A
- FC Argeș – 6p (5-3)
- CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
- FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
- CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
- Metaloglobus – 0p (2-3)
- CSM Slatina – 0p (1-6)
Grupa B
- UTA Arad – 4p (4-1)
- U Craiova - 3p (4-1)
- FCSB – 3p (3-4)
- Gloria Bistrița – 3p (3-4)
- Petrolul Ploiești – 1p (1-1)
- Sănătatea Cluj – 0p (2-6)
Grupa C
- Oțelul Galați – 4p (5-4)
- Universitatea Cluj – 3p (2-1)
- Sporting Liești – 1p (3-3)
- Sepsi OSK – 1p (0-0)
- Csikszereda – 1p (1-2)
- Metalul Buzău – 0p (1-2)
Grupa D
- Hermannstadt – 6p (4-1)
- Dinamo – 4p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- Farul Constanța – 2p (1-1)
- FC Botoșani – 1p (2-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026