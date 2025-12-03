Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB +22 foto
Zeljko Kopic FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta" + Ce spune despre meciul cu FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 21:16
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 22:04
  • FARUL - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza de la Ovidiu, din Cupa României.

După egalul cu Farul Constanța, Dinamo ocupă locul secund în grupa D, la două puncte distanță de Hermannstadt, echipa de pe primul loc.

FARUL - DINAMO. Zeljko Kopic, la finalul partidei: „Cupa e un obiectiv pentru noi”

Tehnicianul celor de la Dinamo a vorbit despre remiza obținută la Ovidiu, dar și despre derby-ul cu FCSB, partidă care se va disputa sâmbătă seara, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

„E importantă cupa, e un obiectiv pentru noi și luăm în serios competiția. Totul depinde doar de noi, în ultima etapă jucăm acasă împotriva celor de la Hermannstadt.

Am venit aici cu un plan. Karamoko a simțit ceva la încălzire și nu am vrut să riscăm nimic, dar nu cred că este ceva serios.

Sigur că nu e ușor, avem absențe înainte de derby, dar toți cei care sunt apți sunt pregătiți. Nu contează cine va juca, sunt convins că vom da totul pentru un rezultat bun”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Zeljko Kopic, despre posibila sa numire la echipa națională: „România are deja selecționer”

Întrebat despre interesul Federației Române de Fotbal, Zeljko Kopic a refuzat să vorbească despre posibilitatea de a-l înlocui pe Mircea Lucescu.

„Nu am decât cuvinte frumoase despre țara în care lucrez. Profesional sunt satisfăcut de acești doi ani la Dinamo. Am reușit să ne îndeplinim unele dintre obiective, dar e clar că trebuie să muncim în continuare.

Cred că se vorbește mult prea mult despre acest subiect. România are selecționer, pe Mircea Lucescu, plus mulți alți antrenori foarte buni. Eu sunt concentrat pe treaba mea la Dinamo.

Nu mă simt deloc confortabil când sunt nevoit să vorbesc despre acest subiect”, a mai spus Zeljko Kopic.

Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Farul - Dinamo în Cupa României FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

VIDEO. Jucătorii lui Dinamo au salutat galeria la finalul meciului cu Farul

