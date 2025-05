„Am secretul lui Politic, altfel nu l-aș lua” Cum a intervenit Hermannstadt în transferul dinamovistului la FCSB

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, dat detalii despre transferul lui Dennis Politic, 25 de ani, de la Dinamo la FCSB

În ecuația acestei mutări au intrat și Alexandru Musi, 20 de ani și Ianis Stoica, 22 de ani

Finanțatorul campioanei a făcut o ofertă către roș-albi și acum așteaptă răspunsul conducătorilor din Ștefan cel Mare.

FCSB discută cu Dinamo despre schimburi de jucători

„Ei (n.r. Dinamo) îi voiau și pe Alexandru Musi, și pe Ianis Stoica în locul lui Politic. Dar asta nu depinde de mine.

Pe Stoica l-am dat la Sibiu fără bani. Dar, de fapt, Hermannstadt trebuie să-mi dea 500.000 de euro.

Ei (n.r. Dinamo) sunt foarte deștepți, adică. Eu am fost de acord, ba chiar le mai dau și 100.000 de euro (n.r. către Sibiu) și să dea și Dinamo 100.000, plus procent 50% din jucător.

(n.r. către sibieni) Le-am zis «Nu l-ați achitat pe Ianis Stoica, l-ați luat gratuit, acum luați 200.000 de euro și 50%». Dar Sibiul n-a fost de acord, au zis că au deja oferte pentru el.

Eu le-am spus celor de la Dinamo «Dacă vreți, vă dau ce am eu».

Ei (n.r. sibienii) deja sunt în întârziere, trebuia să-mi dea banii într-un an de la transfer. A fost un gentlemen's agreement atunci. Dacă îl vindeam, trebuia să dăm 100.000 la U Cluj, și atunci l-am lăsat liber pe Ianis la Sibiu, pe încredere.

Când a venit oferta să-l vând, aveam una de 500.000 și am zis să facem actele cu Sibiul. Au zis «Vă dăm noi, dar lăsați-ne un an». «Vi-l dau pe Nana Antwi și-mi dați 500.000 pe împrumutul lui, ca să-mi acopăr promisiunea, că nu fac pe încredere».

Avem de luat 500.000 pentru Antwi, dar suma e de fapt pentru Musi. Nu mai luăm pe prune, luăm pe caise. Nu e nicio înșelăciune, nu e nimic ilegal. A fost o înțelegere”, a declarat Becali la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Oferta FCSB pentru Politic: 500.000 de euro plus Musi

Patronul campioanei a continuat: „Ei (n.r. Dinamo) mi-au spus să nu facem publice astea, dar eu nu pot, dacă mă întreabă presa. Nu e ceva care să fie ținut secret.

Oferta de acum e 500.000 de euro plus Musi. N-au zis nu, se consultă. Musi s-ar putea să fie mai valoros decât Politic.

Eu am secretul lui Politic, altfel nu l-aș lua. Secretul ca el să nu se mai accidenteze. Dar ce, vă spun vouă, păi, sunt idiot?

Nu are nimeni această idee, nici Dinamo, nici nimeni. E o chestie științifică. Poate am o aparatură de care nu știu alții. Sau poate am doctori care lucrează la clinică, care știu despre ce e vorba”.

Pe Boateng nu-l mai iau, iau alt fundaș central, dar nu pot să vă spun cine e. E sub contract. Și un atacant va mai veni. O să iau 4 jucători în total, dar nu pot să discut. Toți sunt din Liga 1. 3 sunt cam luați, de Politic nu sunt sigur Gigi Becali

Dennis Politic: 6 goluri și 2 pase de gol în 26 de meciuri în acest sezon. Mai are 2 ani de contract cu Dinamo.

6 goluri și 2 pase de gol în 26 de meciuri în acest sezon. Mai are 2 ani de contract cu Dinamo. Alexandru Musi: 3 goluri și o pasă de gol în 31 de meciuri în acest sezon. Are un contract pe termen lung cu FCSB.

3 goluri și o pasă de gol în 31 de meciuri în acest sezon. Are un contract pe termen lung cu FCSB. Ianis Stoica: 15 goluri și 5 pase de gol în 44 de meciuri în acest sezon. Mai are 2 ani de contract cu Hermannstadt.

