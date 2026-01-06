„Poate că va avea de suferit” Mircea Lucescu, despre transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Nu-l poți obliga să facă ce nu-și dorește”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit în premieră despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United.

D.C. United a anunțat oficial că a obținut serviciile internaționalului român. A plătit 6 milioane de euro celor de la CFR Cluj, o sumă record pentru clubul american.

Mircea Lucescu, despre transferul lui Munteanu în MLS: „Depinde doar de el”

Mircea Lucescu a oferit o primă reacție cu privire la mutarea lui Louis Munteanu la D.C. United. Selecționerul României a precizat și dacă transferul atacantului îi poate afecta într-un fel convocarea la națională.

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească.

Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

Întrebat dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit pentru Munteanu, Mircea Lucescu a adăugat: „Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește”.

Nu are nicio legătură (n.r. - transferul), vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă. Mircea Lucescu, despre convocarea lui Louis Munteanu la națională

Munteanu a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.

Atacantul ar putea încasa 1,2 milioane de euro pe an la D.C. United.

Gruparea din Washington a precizat că atacantul tricolor va evolua pentru „Black and Red” în calitate de Designated Player - un statut special în Major League Soccer ce permite clubului să depășească plafonul salarial convențional pentru a aduce jucători de calibru ridicat.

37 de goluri a produs Louis Munteanu în cele 63 de meciuri disputate în tricoul lui CFR Cluj. A marcat de 28 de ori și a livrat 9 pase decisive

Munteanu a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

Atacantul a fost transferat de CFR Cluj de la Fiorentina în vara anului 2024, pentru o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro, și a devenit un jucător cheie, marcând 28 de goluri și oferind 9 assist-uri în 63 de meciuri.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport