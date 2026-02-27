„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre ce șanse are echipa pe care o deține să se califice în play-off-ul Ligii 1.

Becali a declarat că așteaptă cu mare interes duelul din această seară, U Cluj - Oțelul Galați, care se anunță extrem de important în lupta pentru un loc în Top 6.

„Șepcile roșii” își vor asigura prezența în play-off dacă vor câștiga. În schimb, dacă clujenii pierd sau fac egal, acest lucru ar putea să o avantajeze pe FCSB.

Gigi Becali: „Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Liga Digi Sport”, Gigi Becali, patronul campioanei și-a făcut calculele înaintea partidei de pe „Cluj Arena”, afirmând că așteaptă ca Oțelul să încurce formația antrenată de Cristiano Bergodi.

„Aștept cu mai mult interes. Astăzi e cel mai important meci (n.red. - U Cluj-Oțelul). Dacă astăzi se termină egal... Dacă nu bate U Cluj rămânem la mâna noastră.

Am calculat de 10 ori mai mult decât oricine. Suntem la mâna noastră, nu mai suntem la mâna altora în ultima etapă.

Următorul scenariu care mă avantajează este ca Farul să încurce CFR. Am încredere că Dinamo nu-și permite să nu scoată măcar un egal cu CFR în ultima etapă. E mai plauzibil pentru noi.

Se poate întâmpla orice. Am pierdut noi campionatul cu Iași (n.r. - în 2018), trebuia să facem un egal și am pierdut în 10 oameni, a dat Cristea gol.

Și am mai câștigat campionatul în ultima etapă, când s-a încurcat Tg. Mureș cu Oțelul.

Am vorbit cu o parte dintre jucători. Și-au dat seama că au greșit, că au intrat prea relaxați și că s-au crezut campioni.

Așa au zis. Și-au dat seama că din vina lor sunt aici. Ei vor în play-off, eu vreau ce se poate cel mai mult. Adică să intrăm în play-off de pe locul 4. Dacă U Cluj bate, vreau locul 5. Să vedem ce va fi azi. Azi sper la măcar un egal.

Dacă ești FCSB și vrei în play-off, dar nu bați pe UTA, stai acasă! Dacă joci pe Arena Națională cu U Cluj, cu calificarea pe masă, și nu bați, ce mai cauți?

Rar se întâmplă să nu se vadă crema în astfel de momente. Se vede echipa mai valoroasă. Așa am văzut la echipele mari”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Cum se califică FCSB în play-off

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie să obțină maximum de puncte și ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

