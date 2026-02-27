„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”
FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 17:00
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre ce șanse are echipa pe care o deține să se califice în play-off-ul Ligii 1.

Becali a declarat că așteaptă cu mare interes duelul din această seară, U Cluj - Oțelul Galați, care se anunță extrem de important în lupta pentru un loc în Top 6.

„Șepcile roșii” își vor asigura prezența în play-off dacă vor câștiga. În schimb, dacă clujenii pierd sau fac egal, acest lucru ar putea să o avantajeze pe FCSB.

FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Citește și
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Citește mai mult
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces

Gigi Becali: „Dacă nu bate Clujul, suntem la mâna noastră”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Liga Digi Sport”, Gigi Becali, patronul campioanei și-a făcut calculele înaintea partidei de pe „Cluj Arena”, afirmând că așteaptă ca Oțelul să încurce formația antrenată de Cristiano Bergodi.

„Aștept cu mai mult interes. Astăzi e cel mai important meci (n.red. - U Cluj-Oțelul). Dacă astăzi se termină egal... Dacă nu bate U Cluj rămânem la mâna noastră.

Am calculat de 10 ori mai mult decât oricine. Suntem la mâna noastră, nu mai suntem la mâna altora în ultima etapă.

Următorul scenariu care mă avantajează este ca Farul să încurce CFR. Am încredere că Dinamo nu-și permite să nu scoată măcar un egal cu CFR în ultima etapă. E mai plauzibil pentru noi.

Se poate întâmpla orice. Am pierdut noi campionatul cu Iași (n.r. - în 2018), trebuia să facem un egal și am pierdut în 10 oameni, a dat Cristea gol.

Și am mai câștigat campionatul în ultima etapă, când s-a încurcat Tg. Mureș cu Oțelul.

Am vorbit cu o parte dintre jucători. Și-au dat seama că au greșit, că au intrat prea relaxați și că s-au crezut campioni.

Așa au zis. Și-au dat seama că din vina lor sunt aici. Ei vor în play-off, eu vreau ce se poate cel mai mult. Adică să intrăm în play-off de pe locul 4. Dacă U Cluj bate, vreau locul 5. Să vedem ce va fi azi. Azi sper la măcar un egal.

Dacă ești FCSB și vrei în play-off, dar nu bați pe UTA, stai acasă! Dacă joci pe Arena Națională cu U Cluj, cu calificarea pe masă, și nu bați, ce mai cauți?

Rar se întâmplă să nu se vadă crema în astfel de momente. Se vede echipa mai valoroasă. Așa am văzut la echipele mari”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Va prinde FCSB play-off-ul?

Da %
Nu %

Cum se califică FCSB în play-off

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă locul 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie să obțină maximum de puncte și ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Citește și

FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Superliga
15:50
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Citește mai mult
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic
Superliga
15:27
Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic
Citește mai mult
Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
otelul galati Universitatea Cluj gigi becali uta arad fcsb play-off
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
27.02
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
27.02
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
27.02
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
27.02
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:51
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
14:24
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
13:54
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
14:19
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
27.02
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
27.02
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
27.02
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
27.02
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 48 rapid 37 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share