Accidentare înfiorătoare FOTO. Căpitanul lui Nottingham Forest și-a dislocat degetul în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea!

Ryan Yates (28 de ani), căpitanul celor de la Nottingham Forest, a suferit o accidentare gravă la deget în primele minute ale meciului retur cu Fenerbahce, 1-2 (3-0 în tur), din returul play-off-ului pentru optimile Europa League.

Nottingham Forest spera să aibă parte de un meci liniștit în manșa secundă a „dublei” cu Fenerbahce, după succesul categoric din Turcia. Lucrurile nu au stat deloc așa.

Ryan Yates și-a dislocat degetul în meciul cu Fenerbahce

După ce meciul a fost inițial întrerupt de o torță aruncată pe terenul de joc, lucrurile s-au înrăutățit pentru Nottingham Forest, scrie thesun.co.uk.

În minutul 7 al partidei de pe „City Ground”, Ryan Yates, căpitanul „pădurarilor”, s-a prăbușit pe gazon după un duel pentru minge cu Oguz Aydin (25 de ani).

Yates a aterizat greșit, moment în care și-a dislocat degetul mic de la mâna stângă.

După ce și-a văzut degetul îndoit la 90 de grade, mijlocașul a făcut imediat semn spre echipa medicală, iar apoi a întors capul într-o parte, în încercarea de a nu-și mai vedea degetul aflat într-o poziție nefirească.

Spre surprinderea tuturor, Yates a continuat partida după ce doctorul i-a readus degetul în poziția normală.

Accidentarea a fost atât de sinistră încât TNT Sports, televiziunea care a transmis meciul în Marea Britanie, a decis să nu difuzeze reluarea incidentului.

Căpitanul lui Forrest avea să fie schimbat la pauză și înlocuit de Ibrahima Sangare (28 de ani).

Nottingham Forest a tremurat pentru calificare

După 3-0 în tur, „pădurarii” s-au relaxat, iar acest lucru era să-i coste calificarea.

Fenerbahce a intrat mult mai montată pe gazon și a reușit să reducă diferența la doar un singur gol, după „dubla” reușită de Kerem Akturkoglu (27 de ani), în minutele 22 și 48.

Forest a văzut că gluma se îngroașă și a apăsat pedala de accelerație. Efortul gazdelor a fost răsplătit, iar Hudson-Odoi a marcat în minutul 68 golul care a securizat calificarea „pădurarilor” în optimile de finală ale competiției.

