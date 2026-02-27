„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci”

Fundașul dinamovist Raul Opruț, 28 de ani, are un sezon excelent, cu 6 goluri și 2 assisturi, și este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai „câinilor”

Pus să-și imagineze cariera ideală, de acum până la retragere, Opruț a spus că vrea să mai încerce cel puțin o experiență în străinătate, înainte de a pune ghetele în cui în tricoul roș-alb.

„În vară să ridic un trofeu cu Dinamo, să ne calificăm la Campionatul Mondial și să am șansa să particip, să fac pasul la o echipă din afară și după să vin să mă retrag la Dinamo. Așa mi-aș dori să decurgă cariera mea”, a spus Opruț pentru Orange Sport.

Raul Opruț: „Transferul la Dinamo mi-a schimbat mult cariera în bine”

Apărătorul din Voislova, format în Banat și apoi în Italia, a dezvăluit că a fost cucerit de atmosfera creată de fanii dinamoviști la un meci direct, pe când era la Hermannstadt.

Sibienii au câștigat atunci, dar lui Opruț i-a intrat în minte în acel moment ideea de a juca pentru Dinamo, lucru care s-a întâmplat în vara lui 2024:

„Sincer să-ți zic, de când am venit am simțit așa, o emulație în jurul echipei, din partea fanilor. E un lucru special, care te face să te simți fotbalist în adevăratul sens al cuvântului.

Când am jucat cu Sibiul împotriva lui Dinamo și am bătut, era peluza plină și chiar îi spuneam unui prieten foarte bun «Ce mi-ar plăcea să cânte așa suporterii mereu și pentru mine și să joc pentru Dinamo!».

Am rămas cu acest lucru în minte și cred că sunt niște suporteri speciali, care au demonstrat-o nu doar prin faptul că au fost alături de noi pe stadion, dar și în trecut, când Dinamo a avut probleme, că iubesc acest club și că ar face orice pentru el.

Mereu simt presiunea tricoului lui Dinamo, cred că e un lucru normal atât timp când o duci într-o zonă pozitivă, nu negativă. Istoria ne obligă să câștigăm fiecare meci pentru Dinamo și asta e o presiune cu care trăim toți cei care suntem la Dinamo. Mai ales românii, pentru că știm ce înseamnă Dinamo.

Transferul la Dinamo mi-a schimbat mult cariera în bine. A fost… nu vreau să spun norocul carierei, dar am avut noroc ca oamenii de aici să mă dorească, Mister, Andrei, care m-au sunat să vin, și chiar mă bucur de alegerea făcută.

Am văzut ce înseamnă Dinamo din afară, dar nu am trăit ce înseamnă Dinamo dinăuntru. Aici lucrurile se simt total diferit și chiar mă bucur că am făcut alegerea să vin la Dinamo”.

Mi-aș dori să prind ca jucător stadionul cel nou al lui Dinamo. Am văzut la Sibiu ce emulație s-a creat cu stadionul nou. E un lucru senzațional când mergi acolo, la stadion, vezi totul nou, cu tribunele pline. Cu siguranță se va inaugura și vor veni foarte mulți suporteri. Raul Opruț

VIDEO. Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

