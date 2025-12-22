„Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?” +17 foto
Pantea, Bîrligea, Cisotti, Șut, după meci FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 00:04
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 00:04
  • FCSB - Rapid 2-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, l-a criticat dur pe „centralul” Istvan Kovacs.

FCSB s-a impus grație golurilor marcate de Darius Olaru, în minutul 33, și Florin Tănase, în minutul 76. Giuleștenii au redus din diferență, din penalty-ul transformat de Alex Dobre, în minutul 83.

FCSB - Rapid 2-1 Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu
FCSB - Rapid 2-1 Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu
FCSB - Rapid 2-1 Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu

FCSB - Rapid 2-1. Gigi Becali , furios pe Isvan Kovacs

Patronul campioanei i-a reproșat lui Kovacs decizia din prelungirile derby-ului, când a acordat un fault pentru Rapid la un duel între Lixandru și Koljic, iar giuleștenii au primit o oportunitate de a-și duce aproape toți jucătorii în careul advers.

„Cum dai fault la ultima fază, când ăla îl ține pe Lixandru? Tu dai invers? Dacă dădeau gol acolo? Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”, a răbufnit patronul FCSB la Prima Sport.

Pe reluări se vede că și Koljic l-a tras de tricou pe Lixandru.

„Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?” „Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”

Acesta a contestat și decizia luată în minutul 69, când, la un conflict aprins între Pantea și Petrila, i-a acordat „galben” doar jucătorului de la FCSB. Fundașul campioanei a vrut să ia o minge pentru a trage de timp, însă a fost oprit de Petrila. Cei doi s-au împins și au stat frunte în frunte, însă mijlocașului Rapidului a scăpat de cartonaș. Ar fi fost al doilea!

Ca să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea la faza aia, îi dai și lui Petrila. Care mai avea unul. Gigi Becali
„Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?” „Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”

Becali nu e convins nici că penalty-ul primit de Rapid a fost corect, deși faultul lui Graovac la Petrila este destul de clar: „E fleac la Hromada, nu e nimic. Am văzut dublu intensitate la noi. Nu mi-a fost teamă, nu am avut emoții”.

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (17 imagini)

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
+17 Foto
Gigi Becali: „Podiumul vi-l garantez”

După victoria împotriva liderului, Gigi Becali are încredere că FCSB poate încheia sezonul pe locurile fruntașe ale campionatului.

„Suntem la 4 puncte, dacă s-ar înjumătăți, putem să terminăm și pe primul loc sezonul regular. Nu-mi mai e frică de play-off. Mare lucru, 7 puncte de Botoșani. Botoșani vine sub noi. Podiumul vi-l garantez”, a spus patronul „roș-albaștrilor”, la Prima Sport.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
Întrebat dacă giuleștenii s-au ridicat la nivelul așteptărilor, Gigi Becali a răspuns categoric:

Mă așteptam la mai mult de la Rapid. Mă așteptam să fie un meci echilibrat. Nu a fost deloc echilibrat. Nu au avut nimic. A fost penalty-ul, că Graovac a fost cam lent”.

VIDEO. Golurile marcate de FCSB în victoria cu Rapid, scor 2-1

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid 2139
2Botoșani2138
3Dinamo 2138
4U Craiova2037
5Argeș2134
6Oțelul 2133
7U Cluj2133
8UTA 2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul 2120
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Superliga
22:44
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid

gigi becali rapid fcsb superliga
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

