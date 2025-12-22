FCSB - Rapid 2-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, l-a criticat dur pe „centralul” Istvan Kovacs.

FCSB s-a impus grație golurilor marcate de Darius Olaru, în minutul 33, și Florin Tănase, în minutul 76. Giuleștenii au redus din diferență, din penalty-ul transformat de Alex Dobre, în minutul 83.

Patronul campioanei i-a reproșat lui Kovacs decizia din prelungirile derby-ului, când a acordat un fault pentru Rapid la un duel între Lixandru și Koljic, iar giuleștenii au primit o oportunitate de a-și duce aproape toți jucătorii în careul advers.

„Cum dai fault la ultima fază, când ăla îl ține pe Lixandru? Tu dai invers? Dacă dădeau gol acolo? Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”, a răbufnit patronul FCSB la Prima Sport.

Pe reluări se vede că și Koljic l-a tras de tricou pe Lixandru.

Acesta a contestat și decizia luată în minutul 69, când, la un conflict aprins între Pantea și Petrila, i-a acordat „galben” doar jucătorului de la FCSB. Fundașul campioanei a vrut să ia o minge pentru a trage de timp, însă a fost oprit de Petrila. Cei doi s-au împins și au stat frunte în frunte, însă mijlocașului Rapidului a scăpat de cartonaș. Ar fi fost al doilea!

Ca să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea la faza aia, îi dai și lui Petrila. Care mai avea unul. Gigi Becali

Becali nu e convins nici că penalty-ul primit de Rapid a fost corect, deși faultul lui Graovac la Petrila este destul de clar: „E fleac la Hromada, nu e nimic. Am văzut dublu intensitate la noi. Nu mi-a fost teamă, nu am avut emoții”.

Gigi Becali: „Podiumul vi-l garantez”

După victoria împotriva liderului, Gigi Becali are încredere că FCSB poate încheia sezonul pe locurile fruntașe ale campionatului.

„Suntem la 4 puncte, dacă s-ar înjumătăți, putem să terminăm și pe primul loc sezonul regular. Nu-mi mai e frică de play-off. Mare lucru, 7 puncte de Botoșani. Botoșani vine sub noi. Podiumul vi-l garantez ”, a spus patronul „roș-albaștrilor”, la Prima Sport.

Întrebat dacă giuleștenii s-au ridicat la nivelul așteptărilor, Gigi Becali a răspuns categoric:

„Mă așteptam la mai mult de la Rapid. Mă așteptam să fie un meci echilibrat. Nu a fost deloc echilibrat. Nu au avut nimic. A fost penalty-ul, că Graovac a fost cam lent”.

VIDEO. Golurile marcate de FCSB în victoria cu Rapid, scor 2-1

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 21 39 2 Botoșani 21 38 3 Dinamo 21 38 4 U Craiova 20 37 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

