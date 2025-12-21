Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci +16 foto
Istvan Kovacs. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 22:44
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 00:25
  • FCSB - Rapid 2-1. Istvan Kovacs a avut parte de un final incendiar pe Arena Națională, unde a acordat două penalty-uri.

După golul de 1-0 marcat de Darius Olaru, în minutul 24, formația roș-albastră a făcut 2-0 în minutul 75, prin Florin Tănase, care a transformat penalty-ul acordat de arbitrul Istvan Kovacs.

Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Citește și
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Citește mai mult
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională

FCSB - Rapid 2-1. Kovacs, două momente-cheie în derby

În minutul 73, Edjouma a ajuns la o minge în careul giuleștenilor și a încercat să centreze, însă balonul l-a lovit în cot pe Denis Ciobotariu. Faza a stârnit reacții puternice în tribune.

Inițial, jocul a fost lăsat să continue, însă arbitrii din camera VAR au analizat faza și i-au cerut lui Istvan Kovacs să revadă momentul la monitor.

După aproximativ zece secunde de consultare, „centralul” a acordat lovitură de la 11 metri.

Penalty-ul a fost executat de Florin Tănase, care l-a învins fără emoții pe Aioani.

Galerie foto (16 imagini)

Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Primul penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
+16 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 85, a urmat o nouă fază dificilă, de data aceasta în careul FCSB. Graovac l-a faultat pe Petrila în interiorul careului și, de data aceasta, Istvan Kovacs a arătat imediat punctul cu var.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Alex Dobre, care a readus Rapidul în meci.

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (17 imagini)

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 90+3, Istvan Kovacs le-a refuzat giuleștenilor un penalty, după un contact ușor între Șut și Hromada.

Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Supergolul marcat de Olaru în FCSB - Rapid 2-1

Citește și

GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A! 
Campionate
20:51
Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A!
Citește mai mult
Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A! 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
liga 1 Istvan Kovacs rapid fcsb
Știrile zilei din sport
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Citește mai mult
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Citește mai mult
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
14:15
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 30 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share