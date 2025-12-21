FCSB - Rapid 2-1. Istvan Kovacs a avut parte de un final incendiar pe Arena Națională, unde a acordat două penalty-uri.

După golul de 1-0 marcat de Darius Olaru, în minutul 24, formația roș-albastră a făcut 2-0 în minutul 75, prin Florin Tănase, care a transformat penalty-ul acordat de arbitrul Istvan Kovacs.

FCSB - Rapid 2-1 . Kovacs, două momente-cheie în derby

În minutul 73, Edjouma a ajuns la o minge în careul giuleștenilor și a încercat să centreze, însă balonul l-a lovit în cot pe Denis Ciobotariu. Faza a stârnit reacții puternice în tribune.

Inițial, jocul a fost lăsat să continue, însă arbitrii din camera VAR au analizat faza și i-au cerut lui Istvan Kovacs să revadă momentul la monitor.

După aproximativ zece secunde de consultare, „centralul” a acordat lovitură de la 11 metri.

Penalty-ul a fost executat de Florin Tănase, care l-a învins fără emoții pe Aioani.

În minutul 85, a urmat o nouă fază dificilă, de data aceasta în careul FCSB. Graovac l-a faultat pe Petrila în interiorul careului și, de data aceasta, Istvan Kovacs a arătat imediat punctul cu var.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Alex Dobre, care a readus Rapidul în meci.

În minutul 90+3, Istvan Kovacs le-a refuzat giuleștenilor un penalty, după un contact ușor între Șut și Hromada.

VIDEO. Supergolul marcat de Olaru în FCSB - Rapid 2-1

