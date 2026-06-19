Anderson Ceara (27 de ani), mijlocașul de la Csikszereda, nu va mai ajunge la FCSB!

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Lovitură de teatru pe piața transferurilor din Liga 1. Deși mutarea lui Anderson Ceara la FCSB pentru aproximativ 500.000 de euro părea rezolvată, Gigi Becali a anunțat că transferul a căzut definitiv.

A picat transferul! Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „ L-am dat înapoi, a căzut!”

„Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu-i problemă de bani, dar nu găsim jucătorii pe care îi dorim. Pe Ceara l-am dat înapoi.

A căzut transferul! Nu pot să spun de ce. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu care e problema. Nu este și nici nu va fi jucătorul nostru”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Astfel, singurul transfer reușit de FCSB în această vară rămâne Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen, din al treilea eșalon al Franței.

Csikszereda îi anunțase plecarea

Ardelenii deja postaseră mesajul de despărțire în urmă cu 9 zile.

„Mulțumim pentru tot, Anderson Ceara!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceara a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!”, a transmis Csikszereda pe Facebook.

Anderson Ceara anunțase că a refuzat oferte din străinatate ca să semneze cu FCSB

Fostul jucător de la Csikszereda anunța că este pregătit să lupte pentru trofee în sezonul următor și a transmis că a refuzat inclusiv oferte din străinătate ca să meargă la FCSB.

„Un nou club, o nouă provocare, sunt fericit. E un club mare, sunt pregătit pentru această provocare. Vreau să joc pentru o echipă mare și acum sunt aici. Voi face vizita medicală.

Îmi doresc să joc pentru o echipă mare, pentru mine, FCSB e cel mai mare club din România. Când Gigi (n.r. - Becali) m-a sunat, am spus că vreau să merg. M-au sunat prima dată după primul meci din play-out, cel cu Oțelul. Am vorbit și cu Stoica (n.r. - Mihai Stoica), le-am zis că vreau să vin.

Am primit 6 sau 7 oferte, din România, din Croația. Îmi place țara asta, cum a fost sezonul trecut. Toată lumea respectă FCSB, cred că e bine pentru mine.

Sunt pregătit, îmi place presiunea, toată viața mea am fost sub presiune. Vreau să joc pentru trofee, vreau să joc în Conference League”, a spus Anderson Ceara, potrivit digisport.ro.

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