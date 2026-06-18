Transfer din Franța la FCSB Cine este noul fundaș dreapta al „roș-albaștrilor” 

FCSB a anunțat oficial transferul fundașului dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen, din al treilea eșalon al Franței.

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Labonne este al doilea transfer reușit de gruparea roș-albastră în această vară, după cel al lui Anderson Ceara, mijlocaș adus de la Csiksereda.

Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB

FCSB a anunțat transferul fundașului dreapta Ronny Labonne, apărător din Martinica. La gruparea bucureșteană acesta va purta numărul 97 pe tricou.

„FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen.

Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru”, a transmis FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

Noul fotbalist de la FCSB le-a transmis un scurt mesaj fanilor „roș-albaștrilor”:

„Bună, sunt Ronny Labonne! Sunt foarte fericit că am ajuns la FCSB. Abia aștept să vă întâlnesc”, a spus fundașul dreapta.

Cine este Ronny Labonne

De-a lungul carierei sale, Ronny Labonne a mai evoluat la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen, fiind cotat la 250.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În ultimul sezon, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. El a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

Cifrele din cariera lui Ronny Labonne:

Lyon-La Duchere - 21 de meciuri, o goluri, 3 pase decisisve

SM Caen - 26 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

Lorient B - 31 de meciuri, 1 gol, 10 pase decisive

Nimes - 64 de meciuri, 1 gol, 2 pase decisive

La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.

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