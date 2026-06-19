Două forțe luptă pentru el Tânărul dorit și de Hagi la națională are oferte de la marile cluburi ale Turciei

Umit Akdag, sub contract cu Alanyaspor, e curtat de cele mai importante cluburi din Super Lig.

Stoperul, 22 de ani, a jucat pentru România U21, dar ar vrea să poarte tricoul Turciei la naționala mare.

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Umit Akdag este unul dintre cei mai valoroși tineri fundași centrali din prima ligă a Turciei.

În vârstă de 22 de ani, stoperul crescut la juniorii lui FCSB și Chelsea înainte de a ajunge la Alanyaspor în 2017 a fost împrumutat de două ori, la Goztepe (2023-2024) și Toulouse (2024-2025).

Galatasaray și Fenerbahce pregătesc oferte pentru Umit Akdag

În primul sezon complet la Alanya, a impresionat:

36 de partide în toate competițiile.

Un gol marcat.

Trei pase decisive.

2.954 de minute (82 în medie pe meci).

A atras atenția cu jocul său exact în defensivă și cu aparițiile în atac la fazele fixe.

Umit Akdag l-a faultat pe Talisca într-o confruntare cu Fenerbahce. Foto: Imago

Cele mai valoroase cluburi dn Super Lig l-au observat și sunt acum gata să lanseze oferte pentru el. Și Galatasaray, campioana ultimilor patru ani, și Fenerbahce.

Se așteaptă ca ambele să facă în următoarele zile propuneri Alanyei pentru Umit, potrivit cotidianului turc Fotomac.com.tr.

6 milioane de euro valorează Umit Akdag (Transfermarkt), care mai are contract până în 2028 cu Alanyaspor

Lucescu l-a dorit la națională pe Umit Akdag. Și Hagi îl vrea. El înclină spre Turcia

Akdag, născut la București, dar cu dublă cetățenie, română și turcă, a jucat aproape doi ani la naționala de tineret a României.

Întreaga campanie pentru Euro 2025, inclusiv la turneul final din Slovacia, cu Daniel Pancu selecționer.

Umit Akdag, cu mâna la inimă în timpul imnului României. Foto: Imago

Numai că, de atunci, nimeni nu a reușit să-l convingă să poarte tricoul „tricolorilor” la seniori.

Mircea Lucescu a încercat, fără succes. Și Gică Hagi ar dori să-l cheme la lot.

Tânărul ar vrea totuși să joace pentru Turcia la naționala mare.

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